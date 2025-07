Powrót do Ekstraklasy!

Władze Lech Poznań nie próżnują i aktywnie działają, aby wzmocnić kadrę przed startem nowego sezonu i walką w eliminacjach do Ligi Mistrzów. Nowym nabytkiem mistrza Polski ma zostać Arkadiusz Reca (30 l.), który po siedmiu latach spędzonych we Włoszech pozostaje bez klubu. Jego powrót do PKO BP Ekstraklasy byłby bez wątpienia jednym z największych hitów tego okienka transferowego.

Arkadiusz Reca wyląduje w Lechu?

Przez ostatnie cztery sezony Reca był zawodnikiem Spezii, z którą pożegnał się po wygaśnięciu kontraktu. Włoski klub poinformował że nie przedłuży z nim umowy. Doświadczony lewy obrońca ma na swoim koncie ponad sto występów na poziomie Serie A. Jak podał portal meczyki.pl, 15-krotny reprezentant Polski prowadzi zaawansowane negocjacje z "Kolejorzem". Jego przyjście byłoby ogromnym wzmocnieniem lewej flanki defensywy.

Nina Patalon o występie reprezentacji Polski na EURO. Ważne słowa selekcjonerki kadry

Lech Poznań nie zwalnia tempa na rynku transferowym. Po zakontraktowaniu Roberta Gumnego i Mateusza Skrzypczaka, na celowniku mistrza Polski znalazł się kolejny reprezentant kraju. Jak informują media, o krok od podpisania kontraktu z "Kolejorzem" jest Arkadiusz Reca. To nie koniec planowanych wzmocnień.

Lech Poznań kontynuuje transfery

Pozyskanie Recy wpisuje się w strategię budowy silnego zespołu na europejskie puchary. Byłby to kolejny reprezentant Polski, który w ostatnim czasie dołączył do poznańskiej drużyny. Wcześniej mistrz Polski ogłosił pozyskanie dwóch innych znanych graczy.

Jerzy Dudek o nowym kontrakcie Wojciecha Szczęsnego. Wskazał, co czeka Polaka w Barcelonie i dlaczego go zatrzymali

Kolejne nazwiska na liście życzeń

Pierwszym z nich jest środkowy obrońca Mateusz Skrzypczak, który trafił do Poznania z Jagiellonii Białystok. Drugim głośnym nazwiskiem jest Robert Gumny. Prawy obrońca, wychowanek Lecha, wrócił do klubu na zasadzie wolnego transferu po tym, jak rozstał się z niemieckim Augsburgiem. To jednak nie koniec ofensywy transferowej Lecha. Na liście życzeń władz klubu znajduje się również utalentowany pomocnik Tomasz Pieńko z Zagłębia Lubin.

Kamil Kosowski wprost o Legii przed startem w Lidze Europy. Jego słowa dają do myślenia

Tomaszewski o wyborze selekcjonera. Kulesza i PZPN rozjechani!