Euro 2025 kobiet. Burza po wpisie polskiego dziennikarza po porażce ze Szwecją! Ostro go zaatakowali

Spis treści

Reprezentacja Polski kobiet zbiera bezcenny, choć bolesny, bagaż doświadczeń podczas swojego historycznego, pierwszego startu na EURO. W drugim meczu fazy grupowej turnieju Polki musiały uznać wyższość Szwecji, przegrywając 0:3. To druga porażka Biało-Czerwonych, które na inaugurację uległy Niemkom 0:2.

Patalon: Jesteśmy pełne pokory, nie mamy kompleksów

Selekcjonerka Nina Patalon zdawała sobie sprawę z klasy rywalek i ogromnego wyzwania, z jakim przyszło się zmierzyć jej podopiecznym. Szwedki to absolutna światowa czołówka – półfinalistki ostatnich mistrzostw Europy oraz brązowe medalistki ubiegłorocznego mundialu.

– Jestem świadoma poziomu międzynarodowego – powiedziała Nina Patalon, cytowana przez Polską Agencję Prasową. – Nie mamy kompleksów. Jednak musimy zachować dużo dyscypliny i pokory. Musimy wytrwać w tym, żeby dalej się rozwijać – podkreśliła trenerka, wskazując na konieczność dalszej ciężkiej pracy.

Reprezentacja Polski kobiet przegrała drugi mecz na mistrzostwach Europy. Po porażce 0:3 ze Szwecją, Biało-Czerwone straciły szanse na awans do fazy pucharowej. Występ drużyny i przyszłość kadry oceniła selekcjonerka Nina Patalon, która podkreśliła, jaką drogę przeszedł jej zespół.

Ważna deklaracja selekcjoner kadry kobiet

Mimo dwóch porażek i bilansu bramkowego 0:5, selekcjonerka reprezentacji Polski kobiet nie traci nadziei i patrzy na udział w EURO 2025 w szerszej perspektywie. Awans na ten turniej był historycznym osiągnięciem, a sama obecność wśród najlepszych drużyn kontynentu jest krokiem milowym dla polskiej kobiecej piłki.

– Gdy zaczęłam pracę, powiedziałam, że musimy być cierpliwi – przypominała Patalon w rozmowie z PAP. – W cztery lata zrobiliśmy coś niesamowitego. Reprezentacja z drużyny, który nie miała wysokich standardów, jest w pełni profesjonalna. Wszystko się zmieniło i nadal będzie się zmieniać – zaznaczyła z przekonaniem selekcjonerka.

Kiedy i gdzie mecz Polska - Dania na EURO 2025? Gdzie transmisja?

Przed Polkami ostatni mecz fazy grupowej. Będzie to starcie o honor i pierwsze punkty na mistrzostwach Europy. Biało-Czerwone zagrają 12 lipca w Lucernie z reprezentacją Danii. Dla wielu zawodniczek będzie to kolejna okazja do zebrania cennego doświadczenia, które ma zaprocentować w przyszłości. Transmisja z tego spotkania odbędzie się w TVP Sport.

