Iga Świątek - Ludmiła Samsonowa RELACJA NA ŻYWO. Polka walczy w Wimbledonie [WYNIK]

Na żywo Iga Świątek - Ludmiła Samsonowa Trening Igi Świątek przed dzisiejszym meczem Focused on a spot in the final four 👀#Wimbledon | @iga_swiatek pic.twitter.com/LbtN4Jvz51 — Wimbledon (@Wimbledon) July 9, 2025 Witamy w relacji na żywo z meczu Iga Świątek - Ludmiła Samsonowa w ćwierćfinale Wimbledonu. Początek spotkania o godz. 14 polskiego czasu

Iga Świątek wygrała wszystkie cztery poprzednie mecze z Ludmiłą Samsonową, ale podkreślała, że spodziewa się trudnego spotkania. - Na pewno to nie będzie łatwa przeciwniczka. Skoro dotarła tu do ćwierćfinału, to znaczy, że wie, jak tutaj grać, więc muszę się dobrze przygotować - powiedziała Polka pytana o Rosjankę. Tylko jeden z czterech meczów Świątek z Samsonową był zacięty - ten pierwszy, w 2022 r. na mączce w Stuttgarcie (6:7, 6:4, 7:5). Potem Polka ogrywała ją w dwóch krótkich setach.

Świątek - Samsonowa RELACJA NA ŻYWO z Wimbledonu

Kiedy Ludmiła Samsonowa miała zaledwie jeden rok, jej rodzina przeprowadziła się do Włoch. Tam się wychowywała i jako juniorka reprezentowała nawet Italię. Grę opiera na mocnych i płaskich uderzeniach z głębi kortu. - To zawodniczka, która mocno serwuje i lubi szybsze korty, więc nie jestem zaskoczona, że tak dobrze tutaj gra. Potrafiła sprawiać niespodzianki, pokonując czołowe tenisistki. Jest doświadczona, więc to na pewno będzie wyzwanie - dodała Iga Świątek, która po raz drugi w karierze gra w ćwierćfinale Wimbledonu. W 2023 r. przegrała w tej fazie turnieju z Eliną Switoliną.

Mecze Świątek z Samsonową

Stuttgart 2022: 6:7, 6:4, 7:5

Dubaj 2023: 6:1, 6:0

Pekin 2023: 6:2, 6:2

US Open 2024: 6:4, 6:1