Aryna Sabalenka może triumfować! Już nikt jej tego nie odbierze, WTA właśnie ogłosiło

Aryna Sabalenka ma co świętować. Dokonała tego jako pierwsza

Aryna Sabalenka nie bez problemów wygrywa swoje mecze na tegorocznym Wimbledonie. Białorusinka w trzech meczach z rzędu musiała rozgrywać tie-breaki, ale zdecydowanie najbardziej zaciętym meczem był ten przeciwko Laurze Siegemund. Przy stanie 1:1 w setach Niemka prowadziła z przełamaniem już 3:1 oraz 4:3, ale i tak nie zdołała pokonać liderki rankingu WTA. Sabalenka jest więc na świetnej drodze do trzeciego z rzędu finału turnieju wielkoszlemowego w tym sezonie! Warto jednak zauważyć, że poprzednie dwa finały przegrała – najpierw z Madison Keys na Australian Open, a później z Coco Gauff na Rolandzie Garrosie. Jednak Białorusinka nie musi wcale awansować do finału, by już teraz cieszyć się z dużego sukcesu.

Okazało się bowiem, że Sabalenka w tej chwili uzbierała już tak dużo punktów w rankingu WTA Race, że jest... pewna udziału w kończącym sezon WTA Finals! Po awansie do półfinału Wimbledonu Aryna Sabalenka ma już na koncie 7395 punktów w rankingu WTA Race, czyli tym odpowiadającym za wyniki tylko w tym roku. To daje jej na tyle dużą przewagę, że Białorusinka nie musi martwić się już o wypadnięcie z czołowej ósemki. Oficjalny profil WTA na portalu X zaprezentował także grafikę, w której porównano wyniki Sabalenki do tych sprzed roku – okazuje się, że w tym samym momencie sezonu 2024 Sabalenka miała nieco ponad 4 tys. punktów, teraz jest to ponad 7 tys!

Warto zauważyć, że Iga Świątek także jest stosunkowo blisko awansu do WTA Finals. Oczywiście, nie ma tylu punktów, by sobie to szybko zapewnić, ale obecnie jest na 3. miejscu z 4413 punktami. Jeśli uda się jej awansować do półfinału, to przeskoczy wyprzedzającą ją Coco Gauff, która odpadła już w 1. rundzie tegorocznego Wimbledonu.