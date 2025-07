Była podopieczna Fissette'a nagle powiedziała te słowa o trenerze Świątek. Wszystko tuż przed ćwierćfinałem Wimbledonu

Wimbledon: Trener Igi Świątek zachwalany przez byłą podopieczną

Jeśli Iga Świątek pokona w środowym ćwierćfinale Ludmiłę Samsonową, po raz pierwszy w karierze awansuje do półfinału Wimbledonu. W tle cicho, ale skutecznie działa jej trener Wim Fissette – człowiek, który wprowadzał już wiele zawodniczek do ścisłej światowej czołówki.

Belg ma imponujące CV: pod jego skrzydłami wielkoszlemowe tytuły zdobywały m.in. Kim Clijsters, Angelique Kerber i Naomi Osaka. Ale Fissette potrafił też wycisnąć maksimum z tenisistek mniej znanych – jak Sabine Lisicki, finalistka Wimbledonu 2013, czy Johanna Konta, która w 2017 dotarła do półfinału londyńskiego turnieju.

– Wnosił dużo energii, znał się na stresie i świetnie filtrował dane taktyczne – wspominała go Konta. Sam Fissette uchodzi za analityka, który zamiast mnożyć liczby, podaje zawodniczkom tylko to, co najważniejsze. Z Igą pracuje od jesieni i – jak sama mówi – daje jej przestrzeń do dyskusji, nie narzuca się, ale inspiruje.

Iga Świątek o swoim trenerze: Czekamy aż obejrzy Władcę Pierścieni

Świątek w stolicy Francji żartowała również, że 45-letniego Belga trudno namówić, aby przeczytał inną książkę niż poświęconą tenisowi, aby dokształcił się np. z popkultury. – Wciąż czekamy, aż obejrzy „Władcę Pierścieni” i zacznie rozumieć nasze żarty – śmiała się Świątek w Paryżu.

Mecz Iga Świątek - Ludmiła Samsonowa w ćwierćfinale Wimbledonu zostanie rozegrany w środę 9 lipca. Początek meczu Świątek - Samsonowa o godzinie 14 polskiego czasu. Transmisje TV z Wimbledonu na sportowych kanałach Polsatu. Na relację na żywo zapraszamy na Sport.se.pl.