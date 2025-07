i Autor: AP Photo Aryna Sabalenka

Hitowy mecz?

Aryna Sabalenka zagra mecz z mężczyzną? Padł szalony pomysł! To byłaby wielka wojna płci

Czy dojdzie do wielkiej, tenisowej wojny płci? Czołowi tenisiści Aryna Sabalenka i Nick Kyrgios są gotowi stoczyć pojedynek mężczyzna vs kobieta na specjalnych zasadach. Na razie nie wiadomo, kiedy może dojść do tego meczu, ale oboje wyrażają na to duże zainteresowanie.