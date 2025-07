Iga Świątek - Clara Tauson RELACJA NA ŻYWO i WYNIK. Polka walczy w Wimbledonie

Na żywo Iga Świątek - Clara Tauson Sonego wygrał pierwszego seta 6:3. Coraz bliżej do meczu Igi Świątek. Trwa już mecz Shelton - Sonego. Po jego zakończeniu na kort wyjdzie Iga Świątek Witamy w relacji na żywo z meczu Iga Świątek - Clara Tauson w 4. rundzie Wimbledonu. Początek spotkania ok. godziny 18 polskiego czasu, po zakończeniu meczu Shelton - Sonego

Iga Świątek i Clara Tauson w Wimbledonie zagrają ze sobą po raz trzeci. Polka wygrała oba poprzednie mecze - najpierw 6:3, 7:6 w Fed Cup w 2019 r. czyli już bardzo dawno temu, a potem 6:7, 6:2, 6:1 w Indian Wells w 2022 r. Utalentowana Dunka już jako juniorka - tak jak Iga Świątek - odnosiła duże sukcesy. Wygrała juniorski Australian Open 2019. W seniorskim tourze wygrała już trzy turnieje WTA. Wysoka (182 cm) tenisistka z Danii wykorzystuje świetne warunki fizyczne, bardzo dobrze serwując, ale jej gra to nie tylko potężny serwis i mocne uderzenia z głębi kortu. Tauson jest znakomicie wyszkolona technicznie, co pokazuje teraz na trawie, imponując znakomitymi slajsami, skrótami czy dobrą grą przy siatce. Problemy ma często z przygotowaniem kondycyjnym, ale w tym elemencie też ostatnio się poprawiła. W rankingu zajmuje 22. miejsce.

Clara Tauson w czasie konferencji prasowej po meczu z Jeleną Rybakiną została zapytana Igę Świątek. Polka kończyła wtedy jeszcze spotkanie z Danielle Collins, które wygrała pewnie 6:2, 6:3. - Iga jest wielką, wielką mistrzynią i obecnie gra całkiem dobrze. Jest niesamowitą tenisistką, nie ma tu nic do dodania - zaczęła Clara Tauson. - Wiem, że być może nie czuje się najbardziej komfortowo na trawie, ale ja też nie czułam się tak tydzień temu. Myślę, że jeśli zagram taki sam tenis jak dzisiaj, to będzie wyrównany mecz. Oczywiście, dzisiaj grałam jeden z moich najlepszych tenisów, więc spodziewam się, że w następnej rundzie nie będzie tak samo. Zamierzam walczyć o każdy punkt, gem, cokolwiek - dodała Dunka, a na pytanie, co najbardziej podziwia w grze Igi Świątek, stwierdziła: - Myślę, że jej intensywność jest inna niż u każdej innej zawodniczki. Jej praca nóg jest poza wszelką konkurencją moim zdaniem. To naprawdę kluczowy czynnik w jej grze, że jest tak intensywna i zawsze tak dobrze przygotowana mentalnie.