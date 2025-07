i Autor: PAP/EPA

Wimbledon 2025

Męki Aryny Sabalenki na Wimbledonie. Tego się nie spodziewała

Aryna Sabalenka awansowała do ćwierćfinału wielkoszlemowego Wimbledonu, ale droga do tej fazy nie była dla niej łatwa. Białorusinka pokonała Elise Mertens 6:4, 7:6(4) po emocjonującym meczu, który wymagał od niej pełnej koncentracji i walki do ostatnich piłek.