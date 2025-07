Nowy selekcjoner reprezentacji Polski! Cezary Kulesza podjął decyzję

EURO 2025: Ewa Pajor nie traci odwagi i wiary przed meczem ze Szwecją: „Odwaga, wiara i jedność to nasza siła!”

Kto zostanie nowym selekcjonerem reprezentacji Polski? Odpowiedź powinniśmy poznać już wkrótce. Jak informują dziennikarze Przeglądu Sportowego, podczas mistrzostw Europy kobiet w Szwajcarii prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Cezary Kulesza poinformował, że podjął już decyzję, kto zostanie nowym trenerem kadry narodowej. Nie chciał przekazać konkretnych informacji w tej sprawie, ale przyznał, że trwa faza negocjacji.

Legendarny trener wskazał następcę Michała Probierza. Niektórzy się uśmiechną

Jak przekazał Cezary Kulesza, ogłoszenie nowego selekcjonera powinno pojawić się już wkrótce. Fani czekają na nie z wielką niecierpliwością. Co prawda, najbliższe mecze reprezentacji Polski odbędą się dopiero we wrześniu (z Holandią oraz Finlandią).

Nowy selekcjoner mógłby się już przygotowywać do nowej roli. Kulesza wcześniej regularnie podkreślał, że w grę wchodzić mają przede wszystkim polscy trenerzy, którzy znają realia kadry oraz zawodników, co zwiększyłoby szansę na sprawniejsze wdrożenie się do pracy i zwiększyło szansę na wyjazd na piłkarskie mistrzostwa świata w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku.

Cezary Kulesza wciąż selekcjonerem reprezentacji Polski

Podczas Walnego Zgromadzenia Polskiego Związku Piłki Nożnej w Warszawie Cezary Kulesza został wybrany na drugą kadencję na stanowisku prezesa. Choć jego pierwsze trzy lata rządów upłynęły pod znakiem kryzysu sportowego – z czterema zmianami selekcjonerów reprezentacji Polski – nie pojawił się żaden kontrkandydat.

63-letni Kulesza objął stanowisko w sierpniu 2021 roku, zastępując Zbigniewa Bońka. Jeszcze kilka miesięcy temu spekulowano, że może pojawić się opozycja – najczęściej wymieniani byli prezes Wielkopolskiego ZPN Paweł Wojtala i wiceprezes PZPN Wojciech Cygan – jednak nikt nie zdecydował się oficjalnie wystartować.

— „Moim zdaniem jednym z powodów jest to, że nikt nie chce przegrać w sromotny sposób. Wiadomo, że za cztery lata Kulesza nie będzie już startował, bo jest ustawa o sporcie. Zapewne kilku działaczy średniego pokolenia, którzy teraz nawet by chcieli wystartować, pomyślało, że lepiej poczekać” – ocenił były prezes PZPN Michał Listkiewicz, który w 2004 roku również ubiegał się o reelekcję bez rywala.

Termin zgłoszeń minął 31 maja – aby kandydować, należało zebrać 15 rekomendacji od członków PZPN (wojewódzkich związków, klubów Ekstraklasy lub 1. ligi). Kulesza przekroczył ten próg z nawiązką – według informacji PAP otrzymał poparcie wszystkich wojewódzkich związków i części klubów.

Oficjalny wybór Kuleszy na kolejną kadencję to formalność. Jego druga i zarazem ostatnia kadencja, zgodnie z przepisami ustawy o sporcie, potrwa do 2029 roku.