Projekt Warszawa dokonał wzmocnienia, pozyskując jednego z najbardziej utytułowanych i doświadczonych zawodników w kraju. W nowym sezonie barwy stołecznego klubu będzie reprezentował legendarny siatkarz Karol Kłos.

Legenda wraca do domu. "Będę grał w miejscu, które mnie wychowało"

Dla 36-letniego środkowego jest to sentymentalny powrót. Zaczynał w Metro Warszawa, potem była Politechnika Warszawska. Zaprowadziło go to na siatkarskie szczyty. Po latach spędzonych w Bełchatowie i Rzeszowie, Kłos ponownie zagra dla warszawskiej publiczności.

- Po piętnastu sezonach wracam do domu, do Warszawy - powiedział nowy nabytek, cytowany przez oficjalny portal stołecznego klubu. - Mam w sobie ogromną motywację. Będę grał w miejscu, które mnie wychowało – dodał Kłos, nie kryjąc ekscytacji związanej z nowym wyzwaniem.

W dorobku ma już 17 sezonów w lidze, z czego dwa ostatnie lata spędził w Asseco Resovii, gdzie pełnił zaszczytną funkcję kapitana zespołu. Czy za jego doświadczeniem pójdą sukcesy warszawskiej drużyny?

Legendarny środkowy, Karol Kłos, po dwóch latach spędzonych w Asseco Resovii Rzeszów, wraca do stolicy. W nowym sezonie mistrz świata z 2014 roku będzie reprezentował barwy Projektu Warszawa. "Mam w sobie ogromną motywację" – zapowiada siatkarz.

Mistrz świata na pokładzie. Doświadczenie bezcenne dla Projektu

Środkowy Projektu może pochwalić się wspaniałą karierą. Zapisał się w historii polskiej siatkówki, a lista jego sukcesów klubowych, jak i w kadrze, jest pokaźna. Przez wiele lat był kluczową postacią Skry Bełchatów, z którą zdobył m.in. trzy mistrzostwa Polski, trzy Puchary Polski oraz medale Klubowych Mistrzostw Świata i Ligi Mistrzów.

Jego największe triumfy są jednak związane z reprezentacją Polski. Był m.in. mistrzem i wicemistrzem świata, sięgając po złoto w 2014 roku i srebro w 2022 roku. Do tego dołożył medale mistrzostw Eurropy, Ligi Narodów, Pucharu Świata.

"Nieocenione wsparcie". Dyrektor sportowy o transferze

Władze Projektu Warszawa nie mają wątpliwości, że pozyskanie Karola Kłosa to strzał w dziesiątkę. Jego umiejętności sportowe idą w parze z charyzmą i cechami przywódczymi, które mogą okazać się kluczowe w walce o najwyższe cele w PlusLidze.

- Doświadczenie, spokój, a także umiejętności jakie wniesie do zespołu będą stanowiły ważny punkt i nieocenione wsparcie dla drużyny - podkreślił Piotr Gacek, wiceprezes i dyrektor sportowy Projektu, cytowany przez klubowe media.

