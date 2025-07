i Autor: Instagram/Anna Kurek/ Archiwum prywatne Bartosz Kurek, Anna Kurek

Koniec był bliski

Szokujące wieści w sprawie Bartosza Kurka! Siatkarz był gotowy zakończyć karierę. Anna Kurek wskazała powód

Bartosz Kurek to jeden z najlepszych siatkarzy w historii. Atakujący w sezonie 2024/2025 zaliczył wielki powrót do PlusLigi broniąc barw klubu z Kędzierzyna-Koźla. Kapitan reprezentacji Polski niestety szybko pożegnał się z polską ligą i ponownie wróci do Japonii. 36-latek dołączy do Tokyo Great Bears. W związku z przeprowadzką w tej sprawie wypowiedziała się żona siatkarza - Anna, która we swoim vlogu zdradziła więcej szczegółów.