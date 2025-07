Kosecki brutalnie o polskich piłkarzach. Aż nie dowierzaliśmy, że naprawdę to powiedział

Nadchodzące mistrzostwa Europy kobiet w Szwajcarii (2-27 lipca) elektryzują piłkarski świat. Eksperci prześcigają się w analizach i typowaniach, a szwedzki dziennik "Goeteborgs Posten" przygotował prestiżowe zestawienie dziesięciu największych nastoletnich talentów, na które warto zwrócić szczególną uwagę podczas turnieju. W tym elitarnym gronie znalazło się miejsce dla reprezentantki Polski. Jest w tym gronie Emilia Szymczak.

To ogromny zaszczyt dla 19-letniej zawodniczki, która jest uznawana za jeden z kluczowych filarów drużyny biało-czerwonych. Polki w fazie grupowej zmierzą się z niezwykle wymagającymi rywalkami: gospodyniami turnieju Szwedkami, a także z Niemkami i Dunkami. Obecność Szymczak na tej liście to sygnał, że jej talent został dostrzeżony na arenie międzynarodowej.

Polka niczym "mur nie do przejścia". Zachwyty ekspertów

Dziennikarze "Goeteborgs Posten" nie szczędzili polskiej obrończyni komplementów, podkreślając jej niesamowite umiejętności i warunki fizyczne. Ich ocena nie pozostawia złudzeń co do potencjału, jaki drzemie w młodej zawodniczce.

"Ta silna, atletyczna, 19-letnia zawodniczka, grająca w reprezentacji Polski na pozycji środkowego obrońcy jest murem nie do przejścia. Jej dotychczasowa gra w Górniku Łęczna i drużynie narodowej sprawiła, że już znalazła się w Barcelonie. Co prawda na razie w drugiej drużynie tego wielkiego klubu, lecz po tych mistrzostwach raczej na pewno znajdzie się w pierwszej. Z jej umiejętnościami to tylko kwestia czasu" – czytamy w analizie szwedzkich ekspertów, którą zacytowała Polska Agencja Prasowa.

Taka rekomendacja to nie tylko powód do dumy, ale również ogromna motywacja dla Szymczak, która już teraz puka do drzwi pierwszego zespołu FC Barcelona, kobiecej potęgi w światowym futbolu.

Reprezentantka Polski Emilia Szymczak otrzymała ogromne wyróżnienie przed zbliżającymi się mistrzostwami Europy. Szwedzcy eksperci umieścili ją na prestiżowej liście dziesięciu największych talentów turnieju. Obrończyni Biało-czerwonych została doceniona za swój ogromny potencjał i już teraz jest typowana do wielkiej kariery w jednym z najpotężniejszych klubów świata.

Elitarne grono przyszłych gwiazd

Emilia Szymczak znalazła się w towarzystwie zawodniczek, które już teraz reprezentują największe europejskie kluby. To pokazuje, jak wysoko oceniany jest jej talent. Obok Polki na liście wyróżniono:

* Smilla Holmberg (Szwecja, Hammarby IF)

* Gulia Dragoni (Włochy, Barcelona)

* Sydney Schertenleib (Szwajcaria, Barcelona)

* Smilla Valotto (Szwajcaria, Hammarby IF)

* Vicky Lopez (Hiszpania, Barcelona)

* Veerle Buurman (Holandia, Chelsea)

* Michelle Agyemang (Anglia, London Lionesses)

* Johanna Fossdalsa (Dania, BK Hacken)

* Hannah Hampton (Anglia, Chelsea)

Dla reprezentacji Polski kobiet i samej Emilii Szymczak takie wyróżnienie to fantastyczny prognostyk przed startem Euro. Pozostaje trzymać kciuki, by Polka potwierdziła wielki potencjał na szwajcarskich boiskach.

