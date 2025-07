Euro 2025: Kim jest Nina Patalon, selekcjonerka reprezentacji Polski kobiet? Przeszła przez prawdziwe piekło

Kadrowicz wraca do Lecha Poznań! Po pięciu latach w Bundeslidze podpisał kontrakt z "Kolejorzem"

Euro 2025 rozpocznie się 2 lipca, a w pierwszych dwóch meczach otwarcia Islandia zmierzy się z Finlandią, natomiast o godzinie 21:00 walkę o trofeum rozpocznie Szwajcaria, która zmierzy się z Norwegią.

Reprezentacja Polski swój pierwszy mecz rozegra 4 lipca, a rywalkami "biało-czerwonych będą Niemki. Cztery dni później ekipa pod wodzą Niny Patalon zmierzy się ze Szwecją. W ostatnim spotkaniu drużyna z Ewą Pajor na czele będzie podejmować duński zespół.

Eliminacje Euro 2025

Piłkarki nie miały łatwej drogi, aby awansować na Euro 2025. Wszystko odbyło się na zasadach dwóch kolejnych edycji Ligi Narodów. "Biało-czerwone" rozpoczęły w dywizji B, gdzie nie zanotowały żadnej porażki, dzięki czemu wygrały grupę i awansowały do dywizji A. Ta niesamowita passa pozwoliła na to, że nasze reprezentantki mogły być pewne minimum baraży, jednak przegrały wszystkie mecze i zakończyły rywalizację na ostatnim miejscu. W finałowej rundzie baraży Polki wygrały dwumecze z Rumunią oraz Austrią, co dało historyczny awans na Euro 2025.

Kim jest Nina Patalon? Trenerka reprezentacji Polski nie miała łatwo

Nina Patalon nie miała tak ogromnych możliwości, jak dzisiejsze piłkarki, ponieważ piłka nożna kobiet nie była tak popularna w Polsce. Trenerka reprezentacji Polski w 2002 roku trafiła do Medyka Konin, niestety w trakcie kariery musiała się mierzyć z szeregiem kontuzji, a także przeszła aż siedem operacji, które dotyczyły: kolan, łąkotki, więzadeł krzyżowych, a także doznała złamania nogi z przemieszczeniem. Ten ostatni zabieg kosztował ją aż 12 tysięcy złotych.

Nina Patalon - kariera trenerki

Patalon rozpoczęła karierę trenerską w 2011 roku, wówczas pełniła dwie funkcji, jako szkoleniowiec Medyka Konin, a także asystentka reprezentacji Polski do lat 15. 39-latka z roku na rok zdobywała kolejne doświadczenie, aż w 2018 roku skończyła prestiżowy kurs UEFA Pro, a 2019 roku objęła stery reprezentacji Polski kobiet U-19. W 2021 roku dostała niesamowitą szansę od Zbigniewa Bońka, który powierzył jej pracę na stanowisku selekcjonerki seniorskiej kadry narodowej. Celem, jaki wyznaczył jej były prezes PZPN był awans na Euro 2025.