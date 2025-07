Kiedy gra Iga Świątek 2. runda Wimbledon. Z kim kolejny mecz?

Iga Świątek jest już w 2. rundzie Wimbledonu po zwycięstwie nad Poliną Kudermietową. Polka dopiero w niedzielę po raz pierwszy trenowała na londyńskiej trawie. To dlatego, że w poprzednim tygodniu długo walczyła w turnieju WTA w Bad Homburg, w którym doszła do finału. Uległa w nim 4:6, 5:7 Jessice Peguli. - Na pewno to były najlepsze przygotowania do Wimbledonu, jakie miałam - stwierdziła w Londynie Polka, która przed turniejem w Niemczech trenowała tydzień na Majorce. - Świetnie się bawiłam, pracując nad moją grą na trawie i myślę, że coraz lepiej rozumiem tę nawierzchnię. Moje umiejętności znów trochę się poprawiły - dodała Iga Świątek

Na drodze do finału w Bad Homburg Iga ograła mocne specjalistki od gry na trawie, m.in. Jasmine Paolini (6:1, 6:3), finalistkę ubiegłorocznego Wimbledonu. - To dodało mi pewności siebie. Co konkretnie poprawiłam? To nie jest jakaś rewolucja, zmiana o 180 stopni. A nawierzchnia trawiasta wciąż jest dla mnie trudna i wymagająca. Ale z każdym rokiem czuję, że coraz łatwiej mi się do niej przyzwyczaić. Miałam teraz więcej czasu na pracę nad poruszaniem się i ustawianiem do piłki na trawie, na której musisz ufać swoim uderzeniom, bo każde, które daje przeciwniczce więcej czasu, może sprawić, że przegrasz wymianę. Skupiłam się na tym w moich przygotowaniach i to naprawdę działało. Zamierzam to kontynuować - stwierdziła Iga.

Z kim gra Iga Świątek w 2. rundzie Wimbledonu?

Iga Świątek w 2. rundzie Wimbledonu zmierzy się Catty McNally. Amerykanka to bliska przyjaciółka Polki jeszcze z czasów juniorskich, wygrały razem juniorski Roland Garros w deblu. W 1. rundzie McNally pokonała 6:3, 6:1 Brytyjkę Jodie Burrage.

Sporym problemem w Londynie są upały. "Wimbledon, co jest z tą pogodą?! Londyn, czy to naprawdę ty?!" - takie pytania napisała na Instagramie Iga Świątek, dzieląc się z kibicami zabawnym wideo, na którym po treningu wyżyma w dłoniach koszulkę, z której leje się obficie pot. Upały, które mocno dają się we znaki mieszkańcom zachodniej Europy, zaskoczyły również tenisistów na Wimbledonie. Wczoraj temperatura w stolicy Wielkiej Brytanii dochodziła do 35 stopni i to w cieniu!

Kiedy gra Iga Świątek kolejny mecz w 2. rundzie Wimbledonu?

Iga Świątek kolejny mecz w 2. rundzie Wimbledonu zagra w czwartek 3 lipca 2025. Transmisje TV z Wimbledonu 2025 na sportowych kanałach Polsatu.