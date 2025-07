Wielka zmiana przed meczem Magdaleny Fręch! Rywalka zrezygnowała kilka godzin przed spotkaniem

Magdalena Fręch z nową rywalką parę godzin przed meczem!

Choć Anastazja Potapowa (WTA 44.) obecnie plasuje się niżej od Magdaleny Fręch (WTA 24.), to była delikatną faworytką zdaniem bukmacherów. Wcześniej zawodniczki te spotkały się tylko raz – w Toronto w 2024 roku i lepsza wówczas była Fręch. Polka mogła być więc całkiem dobrej myśli przed startem meczu, ale ostatecznie musi szykować się na całkiem inną rywalkę. Rosjanka postanowiła bowiem wycofać się zaledwie kilka godzin przed startem ich spotkania.

Mimo że do meczu zostało tak mało czasu, to Fręch i tak wyjdzie na kort. Szybko bowiem organizatorzy znaleźli dla niej rywalkę, a będzie nią Victoria Mboko. 18-latka z Kanady przegrała w eliminacjach Wimbledonu z Priscillą Hon, ale dzięki wycofaniu się Rosjanki została szczęśliwą przegraną.

Victoria Mboko niedawno awansowała do pierwszej setki rankingu WTA. Obecny sezon jest dla niej bardzo dobry, a pokazała to w turniejach niższej rangi, gdzie na początku roku wygrała 20 meczów z rzędu, a także w głównym cyklu WTA – w tegorocznych Rolandzie Garrosie dotarła do 3. rundy! Mboko nie miała do tej pory okazji mierzyć się z Fręch, więc panie raczej nie wiedzą, czego się po sobie spodziewać. Choć Mboko radzi sobie w tym roku świetnie, to na pewno Fręch będzie faworytką tego starcia. Mecz Fręch - Mboko w 1. rundzie Wimbledonu rozegrany zostanie 1 lipca, nie przed godziną 17:00 czasu polskiego.