Wyszły na jaw informacje w sprawie nowego trenera reprezentacji Polski. "Cezary Kulesza zabawił się z nami"

30 czerwca w poniedziałek odbyło się walne zgromadzenie PZPN, na którym odbyły się wybory na nowego prezesa federacji. Zaskoczenia nie było w tym przypadku, ponieważ uznanie wśród głosujących zyskał jedyny startujący kandydat... Cezary Kulesza. Większą sensacje sprawił fakt, że prezes wskazał trzy osoby ze swojego środowiska na stanowisko wiceprezesa, jak się po chwili okazało, żaden z nich nie otrzymał wystarczającej liczby głosów.

Zamiast Henryka Kuli, Mieczysława Golba oraz Macieja Mateńko uznanie zyskali: Adam Kaźmierczak (na wiceprezesa do spraw organizacyjno – finansowych), Sławomir Kopczewski (na wiceprezesa do spraw szkoleniowych) i Dariusz Mioduski (na wiceprezesa do spraw zagranicznych).

Marek Koźmiński w rozmowie ze "Sport.pl" wypowiedział się na temat nie tylko poniedziałkowego walnego zgromadzenia, ale także w sprawie nowego selekcjonera reprezentacji Polski.

- Nie podam panu żadnego nazwiska, bo myślę, że moje słowa mogłyby być pocałunkiem śmierci. Powiem za to tak - Cezary Kulesza zabawił się z nami, z całym środowiskiem. Ostatnie trzy tygodnie były po to, by przykryć krytykę wyborczą, to Kuleszy się udało, a teraz się zacznie poszukiwanie selekcjonera. To nie będzie proste, lista Polaków jest krótka. Jeśli prawdą jest to, że Łukasz Piszczek wypisał się z tandemu z Jerzym Brzęczkiem, to kandydatura Jurka osłabła. Adam Nawałka zawsze jest na horyzoncie, ale to przykład selekcjonera "na chwilę". Jest Jan Urban, z którym podobno nikt nie rozmawiał. Zostaje opcja zagraniczna - rozpoczął były wiceprezes.

- Trudny temat. Kulesza sam nawarzył sobie tego piwa i musi je wypić. To jest nieprzewidywalny człowiek i niczego się po nim nie spodziewam. Fatalny wybór Santosa, prywata z Michałem Probierzem, a wcześniej w pewien sposób kontrowersyjny wybór, który został poświęcony na ołtarzu za nieswoje błędy, czyli Czesław Michniewicz. Tyle złego narobił Kulesza i nic dobrego się po nim nie spodziewam - przekazał Koźmiński.