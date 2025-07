To się dzieje! Youtuber Jake Paul może się bić o tytuł mistrza świata w boksie, właśnie zadebiutował w rankingu

Wszystko zaczęło się od Imane Khelif

Decyzję ogłoszono jeszcze w maju br., teraz nabiera ona mocy urzędowej. Ma na celu zapewnienie uczciwej rywalizacji i bezpieczeństwa w ringu. To historyczny krok i jak pisze portal insidethegames.biz, we wtorek 1 lipca świat boksu wkroczył w nową erę. Federacja World Boxing, która powstała jako alternatywa dla skompromitowanej i zawieszonej przez MKOl, sterowanej przez Rosjan organizacji IBA, oficjalnie rozpoczęła przeprowadzanie obligatoryjnych testów płci. To bezprecedensowe działanie ma na celu ostateczne uregulowanie kwestii, które od lat budzą ogromne emocje nie tylko w boksie, ale w całym świecie sportu.

Na igrzyskach zarzucano jej, że nie jest kobietą

Julia Szeremeta | KOstyra SE | 2025-03-24 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Dyskusja na ten temat wybuchła z dużą mocą po tym jak podczas igrzysk w olimpijskich w Paryżu Algierka Imane Khelif zdobyła złoty medal w kategorii półśredniej. Odbyło się to w kontrowersyjnej otoczce i atmosferze poważnych oskarżeń. Tak czy inaczej, 25-letnia Khelif została udekorowana jako mistrzyni olimpijska, mimo że podnosiły się głosy kwestionujące jej płeć. Wszystko zaczęło się po tym, jak Włoszka Angela Carini wycofała się z walki z Khelif zaledwie po 46 sekundach, wysuwając oskarżenia sugerujące, że rywalka urodziła się jako mężczyzna i nie powinna być dopuszczona do rywalizacji z kobietami.

Trener Szeremety już tego nie kryje. Medalistka skrzywdzona przez decyzję polityczną? Ostry komentarz

Sprawdzą kto ma chromosom Y

Nowe przepisy są oparte na analizie genetycznej PCR i mają jasno określić, kto może rywalizować w kategorii kobiecej, a kto w męskiej, eliminując wszelkie wątpliwości. Decyzję o wprowadzeniu tak rygorystycznych zasad poprzedził wewnętrzny audyt z udziałem ekspertów medycznych i antydopingowych, którzy przeanalizowali dostępne dane naukowe i dowody. World Boxing, która walczyła o odzyskanie zaufania MKOl i zapewniła utrzymanie boksu w programie igrzysk olimpijskich, postawiła na maksymalną transparentność. Organizacja jasno komunikuje, że celem nadrzędnym jest ochrona uczciwości w sporcie, a przede wszystkim zapewnienie równych i bezpiecznych warunków rywalizacji dla wszystkich.

Tak Artur Szpilka powitał mistrza świata. Szalona radość i śpiewy na lotnisku, Michał Cieślak już w Polsce

Polski boks kobiet. QUIZ o polskich pięściarkach Pytanie 1 z 10 Jaki przydomek nosiła Agnieszka Rylik? Lady Tyson Scary Lady HitWoman Następne pytanie

World Boxing staje się tym samym pionierem. Chociaż inne federacje, jak World Athletics, również zapowiedziały wprowadzenie obowiązkowych testów płci (m.in. przed zbliżającymi się mistrzostwami świata w Tokio), to właśnie bokserska organizacja jako pierwsza obejmie tymi regulacjami obie płcie. To sygnał, że w sporcie walki, gdzie siła fizyczna i biologia odgrywają kluczową rolę, nie ma miejsca na niedomówienia.

Nowa polityka World Boxing, nazwana "Polityką Płci, Wieku i Wagi", opiera się na prostych kryteriach. Kluczowym elementem weryfikacji będzie badanie genetyczne metodą PCR, które pozwala na precyzyjne określenie obecności materiału genetycznego chromosomu Y.

i Autor: EPA/ALI HAIDER/ PAP

AI wskazała najlepszego polskiego pięściarza. Kibice Gołoty mogą się mocno zdziwić

Oto nowe regulacje w światowym boksie:

W kategorii męskiej będą mogli startować zawodnicy, u których badanie wykaże obecność materiału genetycznego chromosomu Y . Do tej grupy zaliczeni zostaną również sportowcy z różnicami w rozwoju płciowym (DSD), którzy posiadają męski profil hormonalny.

. Do tej grupy zaliczeni zostaną również sportowcy z różnicami w rozwoju płciowym (DSD), którzy posiadają męski profil hormonalny. W kategorii kobiecej rywalizować będą mogły wyłącznie zawodniczki, które urodziły się z chromosomami XX. Dopuszczone zostaną także sportsmenki z DSD, pod warunkiem że w ich organizmie nie występują męskie androgeny, które dają przewagę fizyczną.

Odpowiedzialność za dostarczenie odpowiedniej dokumentacji spoczywa na krajowych federacjach bokserskich. Podczas rejestracji zawodnika do udziału w zawodach sankcjonowanych przez WB, federacja będzie zobowiązana do przedstawienia certyfikatu potwierdzającego płeć chromosomalną sportowca. Brak certyfikatu lub próba jego sfałszowania, automatycznie poskutkuje niedopuszczeniem zawodnika do startu.

Pierwszym sprawdzianem dla nowych regulacji będą mistrzostwa świata rozgrywane pod egidą World Boxing, które odbędą się między 4 a 14 września 2025 r. w Liverpoolu.