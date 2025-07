Michał Cieślak zdobył pas mistrza świata WBC Interim. Teraz czeka go najważniejszy dzień w życiu! Zapowiedział go w ringu

Cieślak był faworytem batalii z Pascalem i z tej roli wywiązał się wzorowo. Polak narzucił legendarnemu rywalowi swoje warunki od pierwszych sekund pojedynku, wygrywając ostatecznie w 4. rundzie.

- Tak naprawdę to ja wygrałem tę walkę na oficjalnym ważeniu. Pascal zaczął pajacować, ale w tym pajacowaniu nie było pewności siebie, a strach. Widziałem to w jego oczach. Odepchnąłem go, bo nikomu nie pozwolę na takie zachowanie wobec mojej osoby, jednak on już wtedy sam wiedział, że w ringu zostanie mocno zbity. Harowałem na ten sukces całe życie, ale nadal nie dotarło do mnie, że tego dokonałem. Emocje, jakie we mnie teraz buzują, są dla mnie nowe. Do tego stopnia, że nie usnąłem choćby na chwilę po walce, nie usnąłem też w samolocie. Jestem więc na nogach grubo ponad dwie doby - powiedział nam Cieślak po wylądowaniu w Warszawie.

Na lotnisku Cieślaka witała najbliższa rodzina - ukochana Patrycja, syn Stanisław, mama Jolanta, siostra Magda i brat Paweł. Najgłośniejszy był jednak Szpilka, który na cześć świeżo upieczonego mistrza świata zaintonował przyśpiewkę "Nie ma kozaka nad Michała Cieślaka".

- Ogromna radość. Michaś to jest taki kozak, że brak mi słów. Od dawna powtarzam, że to jest zabójca o twarzy zabójcy i Pascal boleśnie przekonał się o tym na własnej skórze. Ma już pas tymczasowy, ale to tylko kwestia czasu, gdy zgarnie ten najważniejszy. Czempionem jest teraz Badou Jack, przed nim rewanż z Noelem Mikaelianem, ale Cieślak zleje i jednego i drugiego - zaznaczył Szpilka.

Najwięcej emocji po powrocie towarzyszyło Cieślakowi oczywiście podczas spotkania z rodziną.

- Synka i partnerki nie widziałem ponad miesiąc. Na dwa ostatnie tygodnie przed wylotem wyprowadziłem się z domu, potem były dwa tygodnie w Kanadzie, więc stęskniłem się bardzo. Teraz jest czas dla nich - przyznał Cieślak, który już w najbliższą sobotę weźmie ślub z ukochaną Patrycją. - Zwariowany, ale piękny czas. Najpiękniejszy w życiu. Przez przygotowania nie było kiedy zrobić wieczoru kawalerskiego, więc urządzę go sobie teraz z przyszłą żoną - zakończył Cieślak.