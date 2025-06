Michał Cieślak tymczasowym mistrzem świata WBC

Michał Cieślak zdobył tymczasowy pas mistrza świata bokserskiej federacji WBC w kategorii junior ciężkiej. Podczas gali w kanadyjskim Quebecu 36-letni pięściarz z Radomia pokonał przez techniczny nokaut Jeana Pascala – doświadczonego Kanadyjczyka haitańskiego pochodzenia. Pojedynek został przerwany w czwartej rundzie na wniosek narożnika Pascala.

Cieślak, który do tej pory legitymował się bilansem 27 zwycięstw i 2 porażek (21 wygranych przed czasem), był zdecydowanym faworytem starcia z 41-letnim Pascalem, byłym mistrzem świata w kategorii półciężkiej (37-7-1, 21 KO). Od pierwszych minut Polak kontrolował przebieg walki, stopniowo przełamując rywala.

Już w trzeciej rundzie Pascal znalazł się w poważnych tarapatach – po serii celnych ciosów Cieślaka został liczony przez sędziego, a chwilę później ledwo dotrwał do gongu kończącego rundę. Czwarta odsłona była ostatnią. Kolejne mocne ataki Polaka zmusiły narożnik Pascala do podjęcia decyzji o przerwaniu pojedynku.

Tak Michał Cieślak dorastał do walki o tytuł mistrza świata. Zobacz galerię!

Michał Cieślak weźmie ślub!

Michał Cieślak nie ukrywał ogromnego poruszenia po wygranym pojedynku. Teraz czeka go jednak jeszcze ważniejsze wyzwanie. Jak przyznał w ringu, za kilka dni weźmie ślub.

- Wracam do Polski, wracam do mojej przyszłej żony, do mojego syna. Teraz pora, żeby świętować. 5 lipca mam ślub, a potem odpoczywam. Trzeci raz, więc do trzech razy sztuka. Teraz nadszedł mój czas. Idziemy dalej i nie zwalniamy tempa. Chcę się teraz nacieszyć tym co zdobyłem, bo chyba mi się należy. Fajnie jest – powiedział w wywiadzie.

Trzecie podejście Cieślaka do mistrzostwa świata!

Dla Michała Cieślaka to największy sukces w dotychczasowej karierze. Dotąd dwukrotnie bez powodzenia walczył o mistrzostwo świata – w 2020 roku przegrał z Ilungą Makabu, a dwa lata później z Lawrencem Okolie. Tym razem nie pozostawił żadnych wątpliwości.

Dzień wcześniej w tej samej hali porażki doznał inny polski pięściarz, Maciej Sulęcki. Przegrał przez nokaut w pierwszej rundzie z Francuzem Christianem Mbillim w walce o tymczasowy pas WBC w wadze superśredniej.