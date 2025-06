Michał Cieślak - Jean Pascal. Relacja na żywo: Kto wygrał walkę o tymczasowe mistrzostwo świata WBC?

Cieślak - Pascal. Wynik na żywo

Michał Cieślak pojawi się ringu w Kanadzie w nocy z soboty na niedzielę (28/29.06). Jego przeciwnikiem będzie legendarny Jean Pascal. Były mistrz świata WBC, IBO i The Ring ma już 43 lata, a ostatni pojedynek toczył we wrześniu 2024 roku. To będzie kolejna szansa Polaka, aby zdobyć tymczasowy pas WBC w kategorii cruiser.

Na ważeniu nie zabrakło dymów, które rozpoczął Jean Pascal, który szukał okazji do sprowokowania Polaka. Błyskawicznie między pięściarzami stanęli organizatorzy.

Początek walki Cieślak - Pascal jest zaplanowany ok. 4:00/5:00 czasu polskiego.

