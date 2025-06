Wojna Iran – Izrael. Polski sportowiec bał się, że nie wróci do kraju. Wszystko po fenomenalnej wygranej

Iran – Izrael. Polski pięściarz tuż obok wielkiej wojny! „Bał się, że nie wróci”

Piotr Łącz odnotował kolejne wielkie zwycięstwo – tym razem z chorwackim zawodnikiem Marko Milunem, który był jednym z faworytów do wygranej w całym turnieju WBC Grand Prix w wadze ciężkiej. Dzięki efektownej wygranej przez nokaut już w pierwszej rundzie, Polak zameldował się w ćwierćfinale zmagań. Jeszcze tylko dwie wygrane dzielą go od wielkiego triumfu w całym cyklu.

Jak powiedział Andrzej Kostyra w swoim najnowszym vlogu, pięściarz miał spore obawy po pojedynku z powodu rosnącego napięcia na linii Iran – Izrael. Do konfliktu zbrojnego na Bliskim Wschodzie dołączyły Stany Zjednoczone, a rakiety niszczyły wiele infrastruktury i zabijały ludzi po obu stronach.

Piotr Łącz obawiał się, że nie wróci do Polski z powodu trwającego konfliktu i wielu rakiet wystrzeliwanych w powietrze. - Więcej strachu najadł się z powodu tej podróży niż w ringu, w którym spisał się znakomicie – opowiada dziennikarz „Super Expressu”.

- Rozmawiałem z Łączem dwie godziny przed nagraniem tego programu. Był przestraszony – nie z powodu rywala, a przez to, co dzieje się na Bliskim Wschodzie. Przez bombardowanie Iranu przez Izrael i USA bał się, że nie wróci do Polski, ale na szczęście mu się to udało – dodał.

Piotr Łącz – bilans walk

Piotr Łącz wygrał czternaście pojedynków na zawodowstwie i pozostaje niepokonany. W pierwszej rundzie Polak pokonał Michaela Pirottona przez jednogłośną decyzję sędziów. W drugiej rundzie znokautował w pierwszej rundzie Marko Miluna.

Wcześniej Piotr Łącz wygrywał m.in. z Demetriusem Banksem, Sergejem Werwejką czy Lemirem Isomem Rileyem.