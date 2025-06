Krzysztof "Diablo" Włodarczyk przekazał szokującą wiadomość! Mistrza świata czeka poważny zabieg

Tomasz Gromadzki rozpływa się nad Karolem Nawrockim! Gwiazdor Gromdy zwrócił się wprost do prezydenta elekta

Żona legendarnego Jerzego Kuleja pękła po hejcie na córkę Karola Nawrockiego. Wyrzuciła to z siebie

Piękna modelka podbija ring! To najpiękniejsza pięściarka świata? Uwielbia gorące zdjęcia

Krzysztof "Diablo" Włodarczyk po wyczerpującej walce o tymczasowy pas mistrza WBC kategorii bridger triumfował z Adamem Balskim. Ten pojedynek był walką wieczoru na gali Knockout Boxing Night 39 w Kaliszu, a kibice nie mogli narzekać na brak emocji. Starcie zakończyło się w w 10. rundzie, wówczas "Diablo" wyprowadził zabójczy cios i wygrał przez zadał ostateczny cios i wygrał przez techniczny nokaut.

Nowa szansa dla Włodarczyka

Włodarczyk ma możliwość zmierzenia się o pas wcześniej wspomnianej kategorii z Kevinem Lerenem, który jest w posiadaniu właściwego tytułu, jednak już wcześniej o wątpliwościach powiedział promotor Polaka - Andrzej Wasilewski w rozmowie z "Przeglądem Sportowym Onet".

- [...] Biorąc pod uwagę całą karierę Krzyśka, jego miejsce w polskim sporcie i wszystkie inne czynniki, jednym z wariantów, które musi rozważyć, to zakończenie kariery - powiedział wówczas Wasilewski.

Krzysztof "Diablo" Włodarczyk bezpośrednio o poważnym zabiegu. Od tego wszystko zależy

Wszystko wskazuje na to, że sytuacja "Diablo" mocno się skomplikowała, a pięściarz wszystko potwierdził w rozmowie z "TVP Sport", gdzie przekazał szokujące wieści na temat swojego zdrowia.

- Czeka mnie zabieg kardiologiczny na sercu i to też tak naprawdę pokaże, czy jestem w stanie dalej boksować - przekazał, a także odniósł się do zwycięskiej walki z Balskim.

- Ta walka pokazała – może to zabrzmi trochę ostro – ilu w tym moim środowisko jest tak naprawdę Judaszy (...), a to że ktoś mnie skreślał i tak dalej. Nie powinien. (...) Nawet w klubie, gdzie przychodzę i codziennie się z nimi witam, to są Judasze - podsumował pięściarz.