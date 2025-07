Co za awans

Departament Bezpieczeństwa Krajowego wydał oświadczenie, w którym czytamy, że 39-latek ma "aktywny nakaz aresztowania w Meksyku za udział w przestępczości zorganizowanej oraz handlu bronią, amunicją i materiałami wybuchowymi". Meksykańska prokuratura poinformowała, że kraj wydał nakaz aresztowania Chaveza Jr w 2023 roku. Władze USA poinformowały Meksyk, że rozpoczęły procedurę deportacji.

Julio Cesar Chavez Jr zostanie deportowany? Nakaz aresztowania w Meksyku za udział w przestępczości zorganizowanej oraz handlu bronią, amunicją i materiałami wybuchowymi

Michael A. Goldstein, prawnik pięściarza, powiedział "Los Angeles Times", że Chavez Jr "został zatrzymany przed swoją rezydencją przez 25 lub więcej agentów imigracyjnych i innych organów ścigania". Departament Bezpieczeństwa Krajowego oświadczył, że Meksykanin wjechał do USA legalnie w 2023 roku na podstawie wizy turystycznej ważnej do lutego 2024 roku. Dwa miesiące później złożył wniosek o stały pobyt na podstawie małżeństwa z obywatelką USA, "która jest powiązana z kartelem Sinaloa poprzez wcześniejszy związek z nieżyjącym już synem niesławnego przywódcy kartelu Joaquina El Chapo Guzmana". W styczniu, jeszcze za prezydentury Joe Bidena, otrzymał zgodę na ponowny wjazd do USA.

Donald Trump prowadził kampanię prezydencką, obiecując wydalenie milionów nielegalnych migrantów z USA i podjął szereg działań mających na celu przyspieszenie deportacji i ograniczenie liczby przekroczeń granicy. Prezydent Meksyku Claudia Sheinbaum powiedziała w piątek podczas konferencji prasowej, że oczekuje, iż Chavez Jr zostanie deportowany do Meksyku w celu odbycia kary.

Chavez Jr zdobył tytuł mistrza świata WBC w wadze średniej w 2011 roku i obronił go trzykrotnie. Posiada bilans walk 54-7 z jednym remisem, ale jego kariera obejmowała również wielokrotne zawieszenia i grzywny za nieudane testy narkotykowe.