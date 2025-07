To mogło zaboleć

Artur Sobiech kończy karierę! Były reprezentant Polski powiedział "dziękuję". Zaskakujące, co będzie robił teraz

Ewa Pajor na EURO: spełnienie marzeń gwiazdy polskiej piłki

- Strasznie się cieszę, że Ewa w końcu ma okazję gry na wielkiej imprezie. To taka „wisienka na torcie”, której jej do tej pory brakowało w całej jej wielkiej karierze – podkreśla Karolina Koch, która w swym piłkarskim CV też ma reprezentacyjny epizod (zresztą w kadrowych początkach Pajor). - Mocno za Ewę trzymam kciuki, bo jej się po prostu należy ta szansa – nasza rozmówczyni przypomina w ten sposób, że Polki są debiutantkami na turnieju takiej rangi.

Karolina Koch: „Dumna z podopiecznych w reprezentacji”

Koch w grupie powołanej przez Ninę Patalon na turniej finałowy ma swoje dwie podopieczne: bramkarkę Kingę Seweryn i pomocniczkę Klaudię Słowińską. - To zawsze wielka duma dla mnie, gdy je widzę w reprezentacyjnych koszulkach. Znam te emocje, które towarzyszą ci na boisku, kiedy słuchasz hymnu. Wielka rzecz! - dodaje opiekunka GieKSy przypominając, że Słowińska ostatni sprawdzian przed turniejem (4:0 z Ukrainą) rozpoczęła w wyjściowej jedenastce.

Polska powalczy z każdym rywalem? Odważne słowa trenerki

- Generalnie mamy grupę bardzo utalentowanych dziewczyn, które – mam wrażenie – są w stanie powalczyć z każdym z rywali w naszej grupie – uważa Karolina Koch. Odważne to słowa, jeśli weźmie się pod uwagę, że Niemki to aktualne wicemistrzynie Europy, a Szwedki i Dunki to też kontynentalna czołówka, z licznymi medalami wielkich turniejów. - Ale nie ma drużyn, których nie można pokonać! - zapewnia nasza rozmówczyni.

Klaudia Jedlińska i inne talenty: kto błyszczał w klubach?

- Spora grupa naszych dziewczyn ma za sobą dobry sezon w klubie – przypomina Koch. I przywołuje choćby nazwisko Klaudii Jedlińskiej, która we francuskim Dijon pochwalić się może dwucyfrową liczbą goli. - Ciekawa jestem gry Tanji Pawollek. Dużo radości da też polskim kibicom Ewelina Kamczyk – zapewnia trenerka GieKSy. Jej pewność w głosie jest uzasadniona: obie panie przed laty zasiadały w jednej szatni – nie tylko reprezentacyjnej, ale i w Górniku Łęczna.

Ewelina Kamczyk: doświadczenie i wspomnienia z mistrzostw Europy U-17

Kamczyk, od kilku lat grająca we francuskim klubie Fleury to – obok Pajor - jedna z najbardziej doświadczonych zawodniczek w kadrze Niny Patalon. W 2013 to właśnie jej złoty gol w finałowym meczu ze Szwedkami dał polskim juniorkom tytuł mistrzyń Europy U-17! Powtórka – nie tylko w spotkaniu z „Trzema Koronami” – mile widziana!

Gdzie i kiedy oglądać Polki?

Mecz Polska – Niemcy w ramach 1. kolejki EURO 2025 w grupie C rozpocznie się w piątek, 4 lipca, o godz. 21.00 na stadionie w Sankt Gallen. Transmisja w TVP 1 i TVP Sport.

