Kiedy gra Iga Świątek z Danielle Collins w 3. rundzie Wimbledonu?

Iga Świątek jest już w 3. rundzie Wimbledonu. Polka awans wywalczyła, pokonując Amerykankę Caty McNally. Rok temu Iga odpadła z Wimbledonu właśnie w 3. rundzie (porażka 6:3, 1:6, 2:6 z Putincewą), więc obroniła już wywalczone wtedy punkty. Iga Świątek jako 17-latka wygrała ten turniej jako juniorka, ale potem już jako seniorka nie radziła sobie tak dobrze na tej nawierzchni. W Wimbledonie najdalej doszła do ćwierćfinału, w 2023 r. Istotny jest chwyt rakiety Igi Świątek i jej technika uderzeń z forhendu. Polka podkręca nadgarstkiem piłki, nadając im postępującą rotację. Dzięki temu odbijają się wysoko od kortu, dostając przyśpieszenia. – To świetnie działa na mączce, ale na trawie to uderzenie jest niemal bezużyteczne – komentowała słynna Martina Navratilova, 9-krotna mistrzyni Wimbledonu.

Z kim gra Iga Świątek w 3. rundzie Wimbledonu?

Iga Świątek w 3. rundzie Wimbledonu zagra z Danielle Collins. Amerykanka pokonała Słowenkę Veronikę Erjavec. Mecze Igi Świątek z Danielle Collins ostatnio wywołują duże emocje. Podtekstów jest bowiem aż za dużo. Collins niespełna rok temu w czasie igrzysk w Paryżu po przegranym meczu ze Świątek najpierw przy siatce a potem w strefie wywiadów zaatakowała Polkę, zarzucając jej, że jest fałszywa i sztuczna. - Nigdy nie zrobiłam nic niemiłego w tej kierunku i nie wiem, o co jej chodziło - nie kryła zdziwienia Iga. Amerykanka ostatnio pokonała Polkę 6:1, 7:5 na mączce w Rzymie. Bilans tej rywalizacji to teraz 7-2 dla Igi Świątek, która wygrała sześć poprzednich spotkań.

Kiedy gra Iga Świątek kolejny mecz w 3. rundzie Wimbledonu?

Mecz Iga Świątek - Danielle Collins w 3. rundzie Wimbledonu zostanie rozegrany w sobotę 5 lipca. Transmisje TV z Wimbledonu na sportowych kanałach Polsatu.

