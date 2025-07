Potężna szpilka w kierunku Cezarego Kuleszy! Kuba Wojewódzki nie miał żadnych hamulców

Ostatnie tygodnie na długo zostaną w pamięci kibiców reprezentacji Polski. Wszystko rozpoczęło się od afery z Robertem Lewandowskim, gdzie piłkarz Barcelony został pozbawiony opaski kapitańskiej przez byłego już selekcjonera - Michała Probierza.

"Biało-czerwoni" zostali bez szkoleniowca, a warto zaznaczyć, że we wrześniu odbędą się kolejne mecze w ramach eliminacji mistrzostw świata. Od tamtej pory w mediach pojawiało się wiele nazwisk, które były zainteresowane objęciem funkcji po Probierzu, jednak nadal nie został przekazany oficjalny komunikat w tej sprawie.

Cezary Kulesza zdradził, kiedy zostanie wybrany selekcjoner

30 czerwca w poniedziałek odbyło się Walne Zgromadzenie PZPN. Wielu liczyło, że to właśnie wtedy zostanie ogłoszony nowy trener reprezentacji Polski. Tak się jednak nie stało, a 63-latek w rozmowie z dziennikarzami zdradził, kiedy można się spodziewać takiej decyzji.

- Od jutra ruszamy do pracy i zabieramy się za poszukiwania selekcjonera. Liga rusza 18 lipca i warto byłoby do tego czasu, żeby nowy selekcjoner mógł na żywo podziwiać z trybun naszych piłkarzy, a potem ich selekcjonować. Połowa lipca to najpóźniejszy termin wyboru - rzucił prezes PZPN.

