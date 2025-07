Polskiemu piłkarzowi grożono nożem w sklepie. Uratowało go jedno

To było jej wielkie marzenie i cel, do którego dążyła. Ewa Pajor w ogromnym stopniu przyczyniła się do historycznego awansu reprezentacji Polski na finały mistrzostw Europy. Po latach oczekiwań "Biało-Czerwone" w końcu zagrają na wielkim turnieju, a ich liderka jest w życiowej formie. 4 lipca w szwajcarskim Sankt Gallen czeka je najtrudniejszy test – starcie z faworyzowanymi Niemkami.

Kapitanka w życiowej formie

Ewa Pajor ma za sobą fenomenalny sezon w barwach FC Barcelona. Z katalońskim klubem sięgnęła po mistrzostwo i Puchar Hiszpanii, a co najważniejsze, została królową strzelczyń hiszpańskiej ekstraklasy, potwierdzając swoją światową klasę. Jedynym niedosytem pozostaje przegrany finał Ligi Mistrzyń. W drużynie narodowej rozegrała już 101 meczów, w których strzeliła imponujące 68 goli.

- Mam nadzieję, że zaprocentuje całe doświadczenie, które zebrałam przez lata - mówiła Pajor podczas ostatnich przygotowań. - Również to w ostatnim sezonie zdobyte w Barcelonie. Wierzę w to, że pomoże mi oraz całemu zespołowi zaprezentować życiową formę w mistrzostwach Europy - dodała z przekonaniem.

Nadszedł czas, na który czekali wszyscy kibice kobiecej piłki w Polsce! Reprezentacja Polski rozpoczyna zmagania na EURO 2025, a 4 lipca w pierwszym meczu zmierzy się z potęgą, reprezentacją Niemiec. Oczy całej Polski zwrócone są na kapitan kadry, Ewę Pajor, która ma za sobą fantastyczny sezon w Barcelonie. Jak wypadnie na EURO?

Trudni rywale na drodze Polek

Pajor i cała drużyna doskonale zdają sobie sprawę z siły grupowych rywalek. Po meczu z Niemkami, Polki czekać będą starcia z kolejnymi potęgami – Szwecją oraz Danią. To jedna z najtrudniejszych grup na całym turnieju.

- Niemki to bardzo dobry i klasowy zespół, w którym są wielkie indywidualności. Ale skupiamy się na sobie - tłumaczyła kapitan polskiej kadry przed startem turnieju.

Polska - Niemcy: Gdzie oglądać mecz? O której godzinie?

Pierwszy mecz reprezentacji Polski na EURO 2025 odbędzie się 4 lipca. Transmisję ze spotkania Polska - Niemcy przeprowadzi Telewizja Polska na kanałach TVP 1 oraz TVP Sport. Mecz będzie można również oglądać online na stronie sport.tvp.pl oraz w aplikacji mobilnej TVP GO.

EURO 2025: Terminarz meczów reprezentacji Polski

* 4 lipca: Niemcy - POLSKA (Sankt Gallen)

* 8 lipca: POLSKA - Szwecja (Lucerna)

* 12 lipca: POLSKA - Dania (Lucerna)

