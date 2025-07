Spis treści

Zapewne ucieszyła ją zatem wiadomość, że jej piłkarski idol nie zamierza kończyć kariery. Gwiazdor reprezentacji Portugalii na kolejne dwa lata przedłużył umowę z Al-Nassr. To właśnie Portugalczyk od lat zachwyca swoimi umiejętnościami naszą zawodniczkę.

Pajor: Ronaldo jest moim wzorem

- Moim idolem jest Cristiano Ronaldo, bo to jego pierwszego zobaczyłam w telewizji. Jest moim wzorem do naśladowania - wyznała kiedyś Pajor w rozmowie z „Super Expressem”.

EURO 2025 kobiet: Pajor i spółkę czekają piekielne warunki? Wydano ostrzeżenie, ekstremalna sytuacja

Kupiła sobie koszulkę Portugalczyka na bazarze

Pajor podczas przygotowań do EURO przypomniała, jak się zaczęła jej fascynacja portugalskim piłkarzem.

- Często wracam myślami do tego, jak zaczynałam, bo to daje mi siłę i motywację do tego, abym każdego dnia stawała się coraz lepszą zawodniczką - powiedziała Pajor. - Dokładnie pamiętam ten moment, gdy z rodzicami, z moim rodzeństwem, pojechaliśmy na stragan kupić koszulkę Cristiano Ronaldo. Po raz pierwszy zobaczyłam go w telewizji. To były mistrzostwa Europy. Był tak naprawdę młodym chłopcem, który grał na mistrzostwach Europy. A my teraz też przygotowujemy się na tę dużą imprezę - dodała.

Obok tych słów o Ewie Pajor przed Euro 2025 trudno przejść obojętnie. Zestawiono ją z Lewandowskim

Jest jedną z największych gwiazd kobiecego futbolu, a teraz przed nią i reprezentacją Polski historyczny start w finałach EURO. Kapitanka polskiej kadry na każdym kroku podkreśla, że jest wielką fanką Cristiano Ronaldo (40 l.). W młodości miała nawet koszulkę Portugalczyka, którą zakupiła na bazarze.

Pójdzie w ślady Ronaldo na kobiecym EURO?

Wprawdzie reprezentantka Polski nie może równać się z sukcesami Ronaldo, ale za miniony sezon też ma się czym pochwalić. Brylowała w Hiszpanii, w barwach Barcelony. Zdobyła tytuł, Puchar Hiszpanii, a indywidualnie została królową strzelczyń ligi hiszpańskiej. Ponadto dotarła do finału Ligi Mistrzyń. Jednak teraz z polską kadrą sprawdzi się na EURO. Już 4 lipca w Sankt Gallen mecz z Niemkami, a następnie rywalami będą Szwedki i Dunki. Czy Pajor będzie w finałach tak skuteczna, jak przed laty jej idol Ronaldo?

Ewa Pajor wsiadła do superszybkiej bryki. Liderka strzelczyń La Liga postawiła na masywnego SUV-a

