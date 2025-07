Rywalka ujawniła zaskakujące fakty o Idze Świątek! Chodzi o jej matkę

Iga Świątek została o to zapytana tuż po meczu na Wimbledonie. Rzuciła o tym wprost. "To było dość przytłaczające"

Iga Świątek i Caty McNally w 2018 r. wygrały razem turniej juniorski debla w paryskim Roland Garros. Dla Polki była to pewnego rodzaju nagroda pocieszenia, bo celowała wtedy głównie w triumf w singlu, a przegrała w półfinale... z Caty McNally (3:6, 7:6, 6:4). Amerykanka też nie podbiła wtedy Paryża w grze pojedynczej, bo w finale ograła ją... zaledwie 14-letnia Coco Gauff.

Iga Świątek i Caty McNally - przyjaźń z czasów juniorskich

Iga Świątek i Caty McNally rywalizowały ze sobą jako juniorki, ale w seniorskim tourze zmierzyły się raz - w 2022 r. w Ostrawie Polka pokonała Amerykankę 6:4, 6:4. - Wygrałyśmy razem juniorski turniej debla w Roland Garros i to było zabawne, bo nie planowałyśmy tego występu i zgłosiłyśmy się w ostatniej chwili - zdradziła wtedy Caty McNally w rozmowie z Żelisławem Żyżyńskim z Canal+ Sport. - Od tamtej pory się przyjaźnimy, a moja mama kupowała Idze książki po angielsku, bo ona bardzo lubi czytać. Bardzo ją za to szanuję. Gdybyście wy dali mi jakąś książkę po polsku, to pewnie nie byłabym w stanie przeczytać ani jednego słowa - dodała ze śmiechem Caty McNally, która zdradziła również wtedy, że Iga mieszkała nawet w jej domu w USA i trenowała z jej bratem.

Iga Świątek i Caty McNally jako juniorki odnosiły sukcesy, ale w seniorskim tourze kariera Polki nabrała dużo szybszego tempa niż w przypadku Amerykanki. Tenisistka z Cincinnati najwyżej w rankingu WTA była na 54. miejscu. Obecnie zajmuje dopiero 208. pozycję. Rozwój Amerykanki hamowały kontuzje. Jednak potencjał ma dużo większy, niż wskazywałby na to jej ranking. Mówiła o tym zresztą teraz sama Iga Świątek.

- Znamy się jeszcze z juniorów. To trudna rywalka, bo bardzo lubi grać na trawie. Lubi wchodzić na siatkę, zagrać slajsa, więc na pewno będzie zmieniała dużo rytmu. Mam dużo szacunku do niej, bo pamiętam, jak świetnie grała na początku, jak wchodziła na tour. Potem miała dużo kontuzji, więc musiała przerwać. Teraz wraca. Przygotuję się i będę gotowa - powiedziała Iga Świątek w rozmowie z Polsatem Sport

Kiedy gra Iga Świątek kolejny mecz w 2. rundzie Wimbledonu?

Mecz Iga Świątek - Caty McNally w 2. rundzie Wimbledonu zostanie rozegrany w czwartek 3 lipca 2025. Czekamy na plan gier i godzinę meczu. Transmisje TV z Wimbledonu 2025 na sportowych kanałach Polsatu.

