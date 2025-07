Polski piłkarz przekazał wspaniałe wieści! Z niczym się nie krył, ogromna radość

Gwiazdor Legii spodziewa się dziecka. Teraz wyjawił płeć i imię

Legia Warszawa ma za sobą dość trudny sezon. Co prawda dotarła do ćwierćfinału Ligi Konferencji i zdobyła Puchar Polski, to wynik w Ekstraklasie był niezadowalający – dopiero 5. miejsce. Jednym z podstawowych zawodników tej drużyny był Paweł Wszołek, występujący na prawej obronie, ale mający też spory wkład w grę ofensywną – zanotował m.in. dwie kluczowe asysty w dwumeczu z Molde w 1/8 finału Ligi Konferencji Europy. Teraz jednak Paweł Wszołek będzie miał sporo obowiązków także poza boiskiem – właśnie wraz z żoną ogłosił, że oczekuje dziecka!

Ze swoją ukochaną Paweł Wszołek jest już od wielu lat, a pobrali się 11 lat temu, ale dopiero teraz zdecydowali się na dziecko. O tym, że Magdalena Wszołek jest w ciąży, dowiedzieliśmy się kilka tygodni temu od samej pary, która ogłosiła to publicznie. Teraz jednak poznaliśmy nieco więcej szczegółów.

Legia Warszawa na obóz przygotowawcz udała się do Austrii. Klub postanowił nieco przybliżyć całość kibicom i w sieci publikował nagrania z kulis wspomnianego obozu. To właśnie na jednym z takich materiałów Paweł Wszołek pochwalił się, że z żoną spodziewają się córki. Wybrali już nawet dla niej imię – Będzie Zosia. (...) Podoba mi się bardzo takie polskie imię. Zawsze każdy powtarza, że córka to jest córeczka tatusia. (…) Oczywiście jakiś stresik tam jest, bo chyba nie ma recepty na to, jak być dobrym ojcem. Będę starał się być jak najlepszym. Zobaczymy, jak to będzie. Czas pokaże – ocenił polski piłkarz.

Legia Warszawa wróci do gry już 10 lipca – rozegra wówczas pierwszy mecz kwalifikacji Ligi Europy z kazachskim Aktobe. Trzy dni później zmierzy się z Lechem Poznań w meczu o Superpuchar Polski. Rewanż z Aktobe zaplanowano na 17 lipca.