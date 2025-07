To się dzieje! Youtuber Jake Paul może się bić o tytuł mistrza świata w boksie, właśnie zadebiutował w rankingu

Dla Cieślaka starcie z Pascalem było trzecim mistrzowskim pojedynkiem w karierze. Dwa poprzednie przegrał jednogłośnie na punkty - z Ilungą Makabu oraz Lawrencem Okoliem. Tym razem Polak był zdecydowanym faworytem i z tej roli wywiązał się wzorowo. I choć wywalczył "tylko" tytuł tymczasowy, to radość po powrocie do kraju była olbrzymia.

- Harowałem na ten sukces całe życie, ale nadal nie dotarło do mnie, że tego dokonałem. Emocje, jakie we mnie teraz buzują, są dla mnie nowe. Do tego stopnia, że nie usnąłem choćby na chwilę po walce, nie usnąłem też w samolocie. Jestem więc na nogach grubo ponad dwie doby - powiedział nam Cieślak po wylądowaniu w Warszawie.

Pełnoprawnym mistrzem WBC w wadze junior ciężkiej jest Badou Jack, który decyzją władz federacji ma stoczyć rewanżową batalię z Noelem Mikaelianem. Artur Szpilka nie ma wątpliwości, że Cieślak jest lepszy i od Jacka i od Mikaeliana. - Ma już pas tymczasowy, ale to tylko kwestia czasu, gdy zgarnie ten najważniejszy. Czempionem jest teraz Badou Jack, przed nim rewanż z Noelem Mikaelianem, ale Cieślak zleje i jednego i drugiego - powiedział nam "Szpila".

O "wyższości" Cieślaka nad pełnoprawnym mistrzem WBC świadczy też najnowsze zestawienie statystycznego portalu boxrec.com w wadze junior ciężkiej. Polak awansował na wysokie 4. miejsce, z kolei Jack jest dopiero... 10! Przed Cieślakiem są natomiast tylko Jai Opetaia (mistrz IBF), Gilberto Ramirez (mistrz WBA i WBO) oraz Chris Billam-Smith.

Ranking najlepszych pięściarzy świata w wadze junior ciężkiej według boxrec.com (stan na 2 lipca 2025):