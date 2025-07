Kontrowersyjna rywalka Julii Szeremety uciekła przed testami płci! Wszystko się wydało

To się dzieje! Youtuber Jake Paul może się bić o tytuł mistrza świata w boksie, właśnie zadebiutował w rankingu

Aż trudno uwierzyć, że od igrzysk olimpijskich w Paryżu minął już prawie rok. Blisko 12 miesięcy temu Julia Szeremeta sprawiła wielką radość kibicom w Polsce, zdobywając pierwszy medal IO dla naszego kraju w boksie od 1992 roku. Skończyło się na srebrze po porażce w finale z Tajwanką Lin Yu-Ting, o której podczas igrzysk było głośno obok Algierki Imane Khelif w kontekście płci. W dużej mierze ich sukcesy w Paryżu sprawiły, że federacja World Boxing wprowadziła ostatnio obowiązkowe testy płci, co okazuje się, że miało wpływ na plany startowe Tajwanki.

Lin Yu-Ting obawiała się testów płci podczas Pucharu Świata

W dniach 30 czerwca - 6 lipca odbywa się Puchar Świata World Boxing w kazachskiej Astanie. Uczestniczy w nim też reprezentacja Tajwanu, ale wbrew wcześniejszym ustaleniom bez swojej największej gwiazdy. Powodem miały być właśnie wprowadzone testy płci, jak informuje strona cna.com.tw.

"Jedna z największych gwiazd tajwańskiego boksu, mistrzyni olimpijska Lin Yu-Ting, zdecydowała się nie brać udziału w turnieju w Kazachstanie. Powodem jest brak przejrzystości dotyczącej zasad przeprowadzania testów płci przez World Boxing" - przekazał tajwański portal.

Tajwańska federacja zajmująca się boksem miała od maja dopytywać o szczegóły badań - czy wszystkie zawodniczki muszą je przechodzić, kto będzie za nie odpowiedzialny, a także gdzie i w jakim trybie mają zostać przeprowadzone. Mimo to, nie otrzymała odpowiedzi. W związku z tym postanowiono nie wysyłać Lin Yu-Ting do Astany, aby uniknąć ewentualnego wykluczenia już po przybyciu do Kazachstanu.

Przypomnijmy, że w tych zawodach PŚ nie wystąpi również Szeremeta. Trenerzy reprezentacji Polski postanowili zrezygnować z tego wyjazdu, aby skupić się na wrześniowych mistrzostwach świata w Liverpoolu. Czas pokaże, czy pogromczyni polskiej pięściarki z Paryża zostanie dopuszczona do walki o medale MŚ.