Ostateczna decyzja w sprawie Julii Szeremety. Nie ma jej w kadrze Polski

Po igrzyskach olimpijskich w Paryżu Julia Szeremeta stała się prawdziwą gwiazdą polskiego sportu. Wicemistrzyni olimpijska ma już za sobą kolejne udane starty w tym roku - w kwietniu wywalczyła srebrny medal Pucharu Świata w Brazylii, a w maju wygrała zawody tej rangi podczas Memoriału Feliksa Stamma w Warszawie. Już 30 czerwca rozpoczną się kolejne zawody PŚ w kazachskiej Astanie, ale kibice polskiej pięściarki tym razem nie obejrzą jej w akcji. Szeremety brakuje w składzie reprezentacji Polski na tę imprezę.

Szeremeta poza kadrą Polski! Dlaczego nie walczy na PŚ w Astanie?

Do Astany uda się siedem reprezentantek Polski. Powołał je trener Tomasz Dylak, znany m.in. z narożnika Szeremety. Tym razem pominął największą gwiazdę kadry, ale kibice nie mają powodów do niepokoju. Nie jest to efekt kontuzji ani innych problemów, a po prostu decyzja szkoleniowa przed dalszą częścią sezonu.

- Trenujemy po dwa razy dziennie w dwóch grupach. Pierwsza bezpośrednio przygotowuje się do startu w Kazachstanie. Łapie szybkość, ma ostatnie sparingi. A druga buduje się pod dalsze zgrupowania, aby forma przyszła na wrześniowe mistrzostwa świata - stwierdził trener Kamil Goiński, cytowany przez Polsat Sport.

Oznacza to, że trenerzy podjęli decyzję o odpuszczeniu zawodów w dalekiej Astanie. Postawili na spokojny trening przed najważniejszą imprezą sezonu, jaką są wrześniowe mistrzostwa świata w Liverpoolu. Warto podkreślić, że wyjazd do Kazachstanu całkowicie odpuściła też męska reprezentacja Polski. Trener Grzegorz Proksa nie powołał żadnego zawodnika na imprezę, która odbędzie się w dniach 30 czerwca - 6 lipca. Tegoroczne MŚ rozpoczną się z kolei 4 września i to na nich ma przyjść szczyt formy Szeremety oraz pozostałych reprezentantów Polski.