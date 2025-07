i Autor: AP Photo Tyson Fury

Będzie trylogia?!

Tyson Fury powraca! Podał już rywala i termin walki. Co za wieści

Tyson Fury na początku roku ogłosił zakończenie kariery, ale od pewnego czasu sugerował, że może jeszcze wrócić do ringu. I wiele wskazuje na to, że to naprawdę się wydarzy! Brytyjczyk ogłosił już powrót w mediach społecznościowych, wskazując też rywala i termin walki. Ma dojść do trylogii z Oleksandrem Usykiem!