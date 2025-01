Tyson Fury zakończył karierę! Król Cyganów po porażkach z Usykiem ma już dość

"Cześć wszystkim, powiem krótko i zwięźle. Chciałbym ogłosić moje odejście z boksu. To była niezła zabawa, uwielbiałem każdą minutę. Zakończę tym. Dick Turpin (angielski rozbójnik, red.) miał na sobie maskę. Niech Bóg błogosławi wszystkich, do zobaczenia po drugiej stronie. WSTAŃCIE!” - zwrócił się do kibiców 36-letni Tyson Fury.