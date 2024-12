Gest Tysona Fury’ego po zakończeniu walki mówi wszystko. Klasy nie kupisz! Zrobił to, gdy przemawiał Ołeksandr Usyk

Tomasz Adamek odpowiada Martinowi Lewandowskiemu. Riposta „Górala” do szefa KSW, padły słowa o wku*****iu

Fury – Usyk 2. Oszustwa nie było! Usyk wygrywa

Na ten pojedynek czekał cały bokserski świat. Rywalizacja Tysona Fury’ego z Ołeksandrem Usykiem została najprawdopodobniej zakończona na zawsze. „Król Cyganów” boksował z Ukraińcem 24 rundy w ringu – najpierw w maju górą był Usyk. 21 grudnia w Rijadzie, Brytyjczyk miał szansę zrewanżować się za pierwszą porażkę na kartach punktowych. Choć fani oczekiwali fajerwerków, to w pewnym momencie starcia pełną kontrolę przejął Usyk i nie wypuścił zwycięstwa z rąk.

Wielu fanów obawiało się, że organizatorom może zależeć na doprowadzeniu do trzeciego pojedynku Fury – Usyk. Z tego powodu powstało wiele teorii, że przy kilku bliskich rundach sędziowie mogą wskazać na „Króla Cyganów”. Tak się jednak nie stało. Trzech sędziów punktowało pojedynek 116-112 na rzecz panującego mistrza.

Po krótkim przemówieniu Ukraińca, który przyznał, że był po prostu lepszy i nie zamierza dyskutować z werdyktem, w ringu pojawił się Daniel Dubois. „DDD” chce rewanżu za starcie we Wrocławiu. Usyk momentalnie się zgodził i niewykluczone, że to właśnie Dubois będzie kolejnym rywalem mistrza WBC, WBO i WBA.

Usyk pokonał Fury’ego, a ten pokazał brak klasy

Co się stało, gdy w ringu doszło do zamieszania z pojawieniem się Daniela Duboisa? Po krótkim wywiadzie Usyka głos miał zabrać Tyson Fury. Ten nie zamierzał jednak długo czekać i po chwili opuścił ring, nie czekając na swoją rozmowę. Po ostatnim pojedynku „Król Cyganów” nie zgadzał się z werdyktem. Tym razem było dokładnie tak samo. Mina Fury’ego mówiła wszystko.

Głos zamiast Tysona zabrał promotor Frank Warren. On również nie zgadzał się z werdyktem i przyznawał wprost, że na jego kartach punktowych Usyk wygrał zaledwie cztery rundy, co zdecydowanie mijało się z tym, co zobaczyliśmy w ringu.