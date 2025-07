Co za słowa Ołeksandra Usyka o Polaku! Wspomniał o szalonym umyśle, nazwał go gangsterem

Anglików na zakup biletów namawiać nie trzeba - Wembley w sobotę z pewnością zapełni się do ostatniego miejsca. Jest jednak jeszcze transmisja PPV, którą można wykupić w każdym zakątku świata, więc dobra promocja to podstawa sukcesu. Ale i w tej materii Brytyjczycy od dawna mogą być wzorem do naśladowania.

Usyk i Dubois dotarli w poniedziałek do Londynu i tzw. fight week można było rozpocząć z wielką pompą. Główni bohaterowie sobotniej gali przejechali się ulicami centrum stolicy tamtejszymi odpowiednio obklejonymi legendarnymi autobusami. Na razie jednak jeszcze nie spotkali się oko w oko.

Usyk - Dubois 2 już w sobotę 19 lipca. Bohaterowie jeździli autobusami po centrum Londynu

Być może nastąpi to w środę podczas treningów medialnych, a jak nie w środę to na pewno w czwartek podczas finałowej konferencji prasowej. Usyk na razie jest oszczędnych w słowach, Dubois z kolei co chwilę udziela wywiadów, w których zapowiada, że tym razem to on będzie górą. Przypomnijmy - panowie po raz pierwszy spotkali się w sierpniu 2023 roku na stadionie we Wrocławiu i wtedy górą był Ukrainiec, który zastopował Brytyjczyka w 10. rundzie.

- On ma już 38 lat, zaczyna go dopadać wiek, a ja jestem dużo lepszy niż byłem dwa lata temu w naszej pierwszej walce. Nie mogę się już doczekać, aby zasypać go swoimi ciosami. Jestem niczym terminator, gotowy na zniszczenie. Nie ma znaczenia, jak dobrze się prowadzisz, jak zdrowy jesteś, ale gdy masz już 38 lat, to musi mieć na ciebie niekorzystny wpływ. I wkrótce mu to udowodnię - powiedział Dubois.

Jak będzie w rzeczywistości? Przekonamy się już w sobotę!

i Autor: Queensberry/Leigh Dawney Ołeksandr Usyk i Daniel Dubois