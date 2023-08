Usyk - Dubois RELACJA NA ŻYWO. Boks Oleksandr Usyk - Daniel Dubois WYNIK LIVE ONLINE walka Usyk - Dubois za darmo w Internecie dzisiaj 26.08

Co to jest Megogo? Transmisja walki Usyk – Dubois na Megogo. Platforma Megogo co to? Jak obejrzeć walkę Usyk – Dubois

Usyk - Dubois karta walk gali we Wrocławiu:

Walka wieczoru (nie przed 23:00):

Oleksandr Usyk (20-0-0) vs Daniel Dubois (19-1-0)

Karta główna (od 19:00):

Aadam Hamed (debiut) vs Vojtech Hrdy (1-2-0, 1)

Denys Berinchyk (17-0-0) vs Anthony Yigit (27-3-1)

Dmytro Mytrofanov (13-0-1) vs Hamzah Sheeraz (17-0-0)

Fiodor Czerkaszyn (22-0-0) vs Anauel Ngamissengue (12-0-0)

Daniel Lapin (7-0-0) vs Aro Schwartz (20-6-1)

Karta wstępna (od 16:30):

Ziyad Almaayouf (3-0-0) vs Janos Penzes (2-4-0)

vs Rafał Wołczecki (9-0-0) vs Roberto Arriaza (19-7, 14 KO)

vs Nursultan Amanzholov (5-0-0) vs Lazizbek Mullojonov (3-0-0)

vs Vasile Cebotari (13-0-0) vs Joel Julio (39-17-0)

vs Bryce Mills (12-1-0) vs Damian Tymosz (7-2-1)

Na żywo Usyk - Dubois: gala boksu we Wrocławiu Najnowsze wpisy relacji pojawiają się na górze Czerkaszyn vs Ngamissengue runda I Pięściarze zaczęli spokojnie, ale dość szybko przeszli do konkretów. Ngamissengue nie zamierzał odpuszczać i napierał na Polaka, który często klinczował. Pamiętał też o swoich akcjach i kilka razy szybkimi ciosami ustrzelił rywala. Dobra, wyrównana pierwsza runda z zaplanowanych ośmiu. Czerkaszyn vs Ngamissengue Zaczęli! Ngamissengue i Czerkaszyn zostali zaprezentowani, za chwilę początek walki! Ukraińca reprezentującego Polskę wyprowadził znany promotor, Andrzej Wasilewski. Czerkaszyn jest już w drodze na ring! Krótka przerwa i już za chwilę najciekawsza walka dla polskich kibiców. Fiodor Czerkaszyn zmierzy się z Anauelem Ngamissengue. Dzięki temu zwycięstwu Lapin zdobył też pas IBO Continental w wadze półciężkiej. Kibice doceniają decyzję narożnika Niemca. Ich zdaniem dalsze kontynuowanie tej walki nie miało sensu. Great corner work to stop the fight - pointless letting that carry on #LapinSchwartz #UsykDubois — DC ✌🏽🦒 (@DoLL_1987) August 26, 2023 Lapin vs Schwartz runda VI KONIEC WALKI! Wydawało się, że Lapin podkręcił tempo, ale po chwili mógł znowu zwolnić. Schwartz nie robi tak naprawdę nic, by mu zagrozić. W ostatniej minucie Ukrainiec zasypał rywala ustawionego za podwójną gardą gradem ciosów i ten uklęknął. Z jego narożnika poleciał ręcznik i sędzia zakończył walkę! Lapin vs Schwartz runda V Po kilkudziesięciu sekundach doszło do pierwszego mocniejszego zwarcia w tej walce. Pierwszy raz doszło do sytuacji cios na cios. Wygląda na to, że Schwartz podrażnił Lapina, który zaczął bić dłuższymi kombinacjami. Coraz więcej ciosów ląduje też na wątrobie Niemca. Ładny, dynamiczny koniec w wykonaniu Ukraińca. Lapin vs Schwartz runda IV Obaj pięściarze mają do siebie sporo szacunku, co widać też niestety po walce. Schwartz wygląda jakby sam nie wierzył w zwycięstwo. Lapin konsekwentnie go punktuje i nie daje się skontrować. Mocniejszy koniec rundy, sędzia trochę przeszkodził Ukraińcowi w uniknięciu ciosu rywala. Lapin vs Schwartz runda III Lapin ładnie zaczął rundę kilkoma prostymi. Schwartz właściwie tylko się bronił. Ukrainiec całkowicie dominuje w tym pojedynku zakontraktowanym na 10 rund. Tak naprawdę nie widać, jak Niemiec mógłby przechylić szalę zwycięstwa na swoją korzyść. Lapin vs Schwartz runda II 16 cm niższy Schwartz ma ogromne problemy z wejściem do półdystansu. Lapin raz po raz korzysta z zasięgu i punktuje rywala. Trudno mówić o efektownych akcjach, co innego jeśli chodzi o efektywność. Lapin vs Schwartz runda I Dość spokojny początek dwóch mańkutów. Blisko dwumetrowy Lapin starał się korzystać z zasięgu, a Schwartz szukał swoich szans po skróceniu dystansu. Pod koniec walka nabrała trochę szybszego tempa i Lapin prawdopodobnie wypunktował ją na swoją korzyść. Lapin vs Schwartz Początek walki! Schwartz jest już w ringu, a między liny zmierza urodzony we Wrocławiu reprezentant Ukrainy - Daniel Lapin. Zaczynamy główną część gali! Już za chwilę w ringu pojawią się Daniel Lapin i Aro Schwartz. Paweł Skrzecz obchodził wczoraj 66. urodziny i otrzymał z tej okazji życzenia. Edward Durda przywitał w studiu Alberta Sosnowskiego, Pawła Skrzecza i Leszka Dudka. I już! Ziyad Almaayouf wypunktował i wygrał przez decyzję z Janosem Penzesem. Za chwilę studio przed oficjalnym początkiem gali i karty głównej! Na stadionie Śląska Wrocław zaczyna się właśnie ostatnia walka karty wstępnej - Almaayouf vs Penzes. We wcześniejszych starciach wygrywali Bryce Mills, Vasile Cebotari, Lazizbek Mullojonov i Rafał Wołczecki. Ok. 19:00 początek karty głównej! Witamy w relacji na żywo z gali boksu Usyk - Dubois! Wydarzenia we Wrocławiu rozpoczną się już o 16:30, ale karta główna ruszy o 19:00. W walce wieczoru Ołeksandr Usyk będzie bronił swoich wszystkich pasów wagi ciężkiej przeciwko Danielowi Dubois.

Usyk wraca na ring po dwóch wspaniałych zwycięstwach z Anthonym Joshuą. Ukraiński pięściarz ponownie stanie do walki z Brytyjczykiem, ale tym razem będzie to Daniel Dubois. Niespełna 26-latek słynie z potężnego ciosu, o czym najlepiej świadczy jego bilans. Dubois wygrał 19 z 20 walk, a aż osiemnaście z nich kończył przed czasem. Jedyną porażkę poniósł w 2020 r. w starciu z Joe Joyce'em. W sobotę we Wrocławiu nie będzie faworytem, ale w wadze ciężkiej jeden cios potrafi zmienić wszystko, a "Triple D" ma w ręce prawdziwy młotek. Mimo wszystko, faworytem jest Usyk, który będzie mógł liczyć na ogromne wsparcie ukraińskich i polskich kibiców. Wielka gala boksu we Wrocławiu to prawdziwa gratka dla pogrążonych wojną Ukraińców, ale w ringu nie zabraknie też polskich smaczków. Oczy większości są jednak skupione na main evencie i walce na szczycie wagi ciężkiej Usyk - Dubois. Ten pojedynek nie rozpocznie się przed 23:00!