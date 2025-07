Spis treści

Wszystko wskazuje na to, że Legia Warszawa wkrótce sfinalizuje głośny transfer wychodzący. Z klubu odejdzie Maxi Oyedele, który ma trafić do RC Strasbourg, siódmej drużyny Ligue 1. Francuski klub zapłaci sześć milionów euro, bo tyle wynosi suma odstępnego za młodego reprezentanta Polski. Legia zyskiem z transferu musi podzielić się z Manchesterem United.

Oyedele odchodzi, a Legia szuka wzmocnień

Odejście utalentowanego pomocnika oznacza, że klub musi aktywnie działać na rynku, aby znaleźć godne zastępstwo i wzmocnić inne pozycje. Michał Żewłakow wprost przyznał, że trwają poszukiwania nowych zawodników.

- Maxi Oyedele odejdzie, choć jeszcze nie jest na dziś nic podpisane. Nic nie wskazuje jednak na to, że ten proces się odwróci. Jeśli transfer Maxiego dojdzie do skutku, to będziemy musieli znaleźć piłkarza na tę pozycję. Potrzebujemy też piłkarza na skrzydło, z szybkością i który szuka miejsca za linią obrony. Bardzo możliwe, że dojdzie do nas skrzydłowy - powiedział dyrektor sportowy.

Z Aten do Warszawy: Szymański wyląduje w Legii?

Kto zatem trafi do Legii i zastąpi Oyedele? Czy będzie to Damian Szymański, pomocnik reprezentacji Polski z AEK Ateny?

- Damian Szymański jeszcze nie odszedł z AEK Ateny. Ale to piłkarz, który zmężniał, wydoroślał. Chętnie rozważyłbym taką propozycję - przyznał Żewłakow, nie zamykając drogi do ewentualnych negocjacji.

Wiadomo, że Maxi Oyedele odejdzie z Legii, ale to nie koniec ruchów kadrowych w stolecznym zespole. Podczas spotkania z mediami, dyrektor sportowy, Michał Żewłakow, potwierdził, że do klubu lada moment dołączy nowy napastnik. Kto jeszcze może trafić do stołecznego klubu i czy będą kolejne odejścia?

Żewłakow potwierdził, że do Legii trafi Mileta Rajović. To duński napastnik Watfordu, który ostatni sezon spędził na wypożyczeniu w Broendby Kopenhaga. On ma rozwiązać problemy Legii w ataku.

- Rajović jest w Warszawie i bardzo możliwe, że to będzie temat jutro do podpisu. Pozycja napastnika to była dla nas kluczowa operacja, jeśli chodzi o to okno transferowe. Wydaje mi się, że trzy transfery jeszcze powinniśmy zrobić - zapowiedział dyrektor, sugerując, że to dopiero początek letnich zakupów.

Czy będą kolejne sprzedaże? Dyrektor stawia sprawę jasno

Czy należy się spodziewać sprzedaży kolejnych zawodników z warszawskiego klubu?

- Chciałbym utrzymać wartość sportową - zapewnił Żewłakow. - Nie chciałbym sprzedawać piłkarzy. Na przykład na transfer Oyedele nie mamy żadnego wpływu. W przyszłości może być tak, że pojawi się oferta, z której trzeba będzie skorzystać. Boję się, że w przeciągu 2-3 tygodni może przyjść jakaś oferta. Są zawodnicy, przy których zastanawialibyśmy się mniej, niż przy tych z pierwszego składu. Ale na dziś nie ma oferty, która spędzałaby nam sen z powiek - przekonywał.

Barcia chciał wrócić do Hiszpanii

Tymczasem ze stołecznego klubu odszedł już obrońca Sergio Barcia. Hiszpan został wypożyczony na rok do drugoligowego Las Palmas, aby odbudować formę w znanym sobie środowisku.

- Sergio Barcia miał problem z funkcjonowaniem. Chciał wrócić do takiego środowiska, żeby odbudować swoją formę. Doszliśmy do wniosku, że to będzie najlepsze dla niego. Stąd wypożyczenie do Las Palmas - wyjaśnił dyrektor sportowy Legii.

Stojanović będzie gwiazdą w Polsce?

Na razie jedynym nabytkiem Legii jest Petar Stojanović. Reprezentant Słowenii zadebiutował w wygranym 2:1 meczu z Lechem w Superpucharze Polski.

- Stojanović grał w dużych klubach, ma piłkarską jakość - Żewłakow komplementował Słoweńca. - Największą wartością jest jego uniwersalność. Może zastąpić nawet skrzydłowego. Można go wystawić na kilku pozycjach - wyjawił dyrektor sportowy Legii.

