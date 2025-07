Cezary Kulesza pytał o to Brzęczka i Magierę. Kolejne kulisy spotkania w PZPN

Według medialnych doniesień z Legii ma odejść Maxi Oyedele. Nie znalazł się w kadrze na mecz z Aktobe w I rundzie eliminacji Ligi Europy. Pomocnik ma trafić do francuskiego RC Strasbourg. Klub z Ligue 1 jest gotów zapłacić za młodego pomocnika sześć milionów euro. Tyle wynosi bowiem kwota odstępnego zapisana w umowie, która jest ważna do 2027 roku.

Legia podzieli się z zyskiem z Manchesterem United

Jak donosił przed kilkoma tygodniami dziennikarz Fabrizio Romano przy sprzedaży Oyedele warszawski klub zarobi 60 procent z sumy transferowej, a 40 procent trafi na konto Manchesteru United. Dla samego zawodnika, który ma na koncie występy w seniorskiej reprezentacji Polski, byłby to krok naprzód. Czy jednak Oyedele jest już gotowy na tak duże wyzwanie, aby poradzić sobie w lidze francuskiej?

Smokowski studzi nastroje. "Wydaje mi się być troszkę za dużym człapakiem"

Na temat potencjału Maxiego Oyedele w kontekście gry we Francji wypowiedział się Tomasz Smokowski. Ekspert z Kanału Sportowego, znany ze znajomości realiów Ligue 1, wprost stwierdził, że styl gry pomocnika może nie pasować do tej dynamicznej i wymagającej ligi.

- Wydaje mi się być troszkę za dużym człapakiem. Jednak biegającym w jednym tempie, żeby móc być takim piłkarzem, który z marszu tę ligę podbija. Tam potrzeba trochę szybkiego czasu reakcji, szybszego czasu reakcji niż ma to miejsce z Oyedele – ocenił Smokowski.

Wszystko wskazuje na to, że przygoda Maxiego Oyedele z Legią Warszawa dobiega końca. Reprezentant Polski ma przenieść się do francuskiego RC Strasbourg. Głos w sprawie transferu zabrał Tomasz Smokowski z Kanału Sportowego, który wprost ocenił, czy kadrowicz poradzi sobie w Ligue 1. Jego słowa mogą zaskoczyć.

Oyedele z marszu Ligue nie podbije

Słowa dziennikarza dają do myślenia. Liga francuska słynie z niezwykłej intensywności, szybkości i fizyczności. Według eksperta, kadrowiczowi może brakować dynamiki i przyspieszenia, które są kluczowe, aby odnaleźć się na tamtejszych boiskach. Jego zdaniem piłkarz "z marszu" ligi nie podbije, co sugeruje, że czeka go trudny okres adaptacji lub walka o miejsce w składzie.Chyba że... zostanie w Legii.

Oyedele w Strasbourgu 👀T. Smokowski 🗣️ „Na pewno dostanie szansę. Czy to liga dla niego? Wydaje mi się być trochę za dużym człapakiem, biegającym w jednym tempie, żeby być piłkarzem, który z marszu tę ligę podbija. Tam potrzeba szybszego czasu reakcji niż ma Oyedele”. pic.twitter.com/SornooDqwF— Kanał Sportowy (@Sportowy_Kanal) July 11, 2025

Tomaszewski o wyborze selekcjonera. Kulesza i PZPN rozjechani!