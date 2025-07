Co z występami Bartosza Kurka w reprezentacji Polski? Selekcjoner zabrał głos!

Nasza kadra w Chibie gra kolejno z Koreą, Brazylią, Japonią i Bułgarią. Biało-Czerwone walczą o jak najwyższe rozstawienie przed finałowym turniejem w Łodzi (23–27 lipca). Im wyżej będą w tabeli LN 2025, tym teoretycznie słabszego przeciwnika dostaną w łódzkim ćwierćfinale. Na razie są na 4. pozycji, ale gdyby udało im się pokonać w piątek Canarinhas, miałyby szansę wskoczyć nawet na drugie miejsce. Łatwe to nie będzie, bo za kadencji Lavariniego Biało-Czerwone mierzyły się z tymi rywalkami czterokrotnie i wygrały tylko raz – w ubiegłym roku, w ciężkim meczu o brąz Ligi Narodów (3:2). Jednak kilka tygodni później w trakcie igrzysk olimpijskich w Paryżu Brazylijki wzięły rewanż w fazie grupowej, zwyciężając 3:0 (w ostatnim secie aż do 14).

Magda Stysiak opowiada o sukcesie w Lidze Narodów

Nie ma spokoju w kadrze siatkarek

Malwina Smarzek, która doskonale radzi sobie w tym sezonie na pozycji atakującej mimo że teoretycznie jest zmienniczką, zdobyła w meczu z Koreą 20 pkt. W pierwszym secie zmieniła szóstkową zawodniczkę Lavariniego, Magdę Stysiak. Po meczu Smarzek nie ukrywała, że to nie był wybitny występ polskiej drużyny jako całości.

Myślę, że jesteśmy na razie bardzo dalekie od spokoju, bo mecz z Koreą był ciężki. Byłyśmy przygotowane na ciężki mecz, ale na pewno nie na aż tak ciężki. Początek turnieju na pewno nie uspokoił nas, bo było dużo dużo walki i Korea pokazała się dobrze, natomiast my pokazałyśmy się myślę mocno średnio, co trener na pomeczowym spotkaniu dosadnie nam powiedział – mówiła Smarzek.

Przed piątkowym starciem z Brazylią, po której chyba lepiej Polki wiedzą, czego się mają spodziewać, nasza atakująca zapowiada: – Ten mecz będzie już zupełnie inny, to innej rangi przeciwnik i mam nadzieję, że już weszłyśmy w ten turniej. To miało duże znaczenie, że była długa przerwa między turniejami – dodała Smarzek, mając na myśli, że poprzednie spotkanie kadra Lavariniego grała 22 czerwca z Serbią w Belgradzie (wygrana 3:1).

– Liczę na to, że wyjdziemy i zaczniemy grać naszą normalną siatkówkę. Na pewno jest to troszeczkę inna Brazylia niż można było ją oglądać w poprzednich meczach. Skupiamy się na charakterystyce poszczególnych zawodniczek osobno. Są w trochę innej konfiguracji plus może wypaść jedna z zawodniczek w wyniku kontuzji – podsumowała Malwina Smarzek.