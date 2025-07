Wilfredo Leon przeszedł przemianę. Po latach mówi o tym szczerze

Co z występami Bartosza Kurka w reprezentacji Polski? Selekcjoner zabrał głos!

Plany reprezentacji Polski siatkarzy

Sezon reprezentacyjny w pełni. Po turniejach w Chinach i Stanach Zjednoczonych, teraz Polska rozegra mecze w Sopocie. Rywalami Biało-czerwonych Iran, Kuba, Bułgaria i Francja. Na przełomie lipca i sierpnia siatkarze potencjalni mogą walczyć natomiast w chińskim Ningbo, gdzie zostanie rozegrany turniej finałowy Ligi Narodów.

Potem Biało-czerwonym, po chwili wytchnienia, pozostaną przygotowania do występu w mistrzostwach świata, które zostaną rozegrane we wrześniu na Filipinach. Polska drużyna w grupie zmierzy się z Rumunią, Katarem i Holandią. O udział w tej imprezie do końca będzie walczył Bartosz Kurek, jako że mecze w Lidze Narodów opuści z powodu schorzenia pleców.

Leon: "Różnica jest w doświadczeniu"

Inny lider reprezentacji Polski, Wilfredo Leon, w rozmowie z "WP Sportowe Fakty" nie ukrywa, że na przestrzeni wielu lat kariery siatkarskiej przeszedł sporą przemianę. - Różnica jest w doświadczeniu. Mam też więcej siły fizycznej. Wtedy jakoś tam zagrywałem, ale nie miałem takiej prędkości, jak dzisiaj. Mój styl też się zmienił. To już nie są tylko same bomby, ale więcej kiwam, nabijam na blok. Wtedy wystawiali do mnie wysoką piłkę i musiała być jazda, a teraz jest inaczej - przedstawia siatkarz, który wróci na MŚ po 15 latach przerwy, kiedy jeszcze reprezentował Kubę.

- Będę chciał tam pokazać swoją najlepszą formę w historii. Teraz mamy jeszcze przed sobą Ligę Narodów i to jest pierwszy turniej przed nami. Nie mam jeszcze złota i to jest dla mnie dodatkowa motywacja - zaznacza Leon.

Mecze Ligi Narodów w sopockiej Ergo Arenie polski zespół rozegra w przyszłym tygodniu. Pojawi się na parkiecie kolejno w środę, czwartek, sobotę i niedzielę.