Problemy Bartosza Kurka. Nikola Grbić przemówił bez ogródek. Trzeba grać na zwłokę

Reprezentacja Polski siatkarzy już w dniach 16-20 lipca zagra przed własną publicznością w Ergo Arenie w ostatnim turnieju fazy zasadniczej Ligi Narodów. Później niemal na pewno zagra w turnieju finałowym, który odbędzie się od 30 lipca do 3 sierpnia w chińskim Ningbo. Wiadomo już, że Biało-Czerwoni będą musieli poradzić sobie bez Bartosza Kurka. Kontuzja wykluczyła go z gry, a pod znakiem zapytania stoi występ jednego z najlepszych polskich siatkarzy we wrześniowych mistrzostwach świata. Nikola Grbić odniósł się do sytuacji lidera drużyny w ostatniej rozmowie z Agnieszką Niedziałek ze Sport.pl.

Nikola Grbić szczerze o problemach Bartosza Kurka

- "Kuraś" w poniedziałek podda się leczeniu i nie będzie go z nami do końca Ligi Narodów. Jak tylko będzie mógł, to wznowi treningi indywidualne, a potem dołączy do nas podczas przygotowań do mistrzostw świata. Oczywiście, o ile wszystko będzie w porządku fizycznie - przyznał wprost Grbić, który zwrócił uwagę na charakterystykę problemów Kurka wynikającą z wieloletniej eksploatacji organizmu.

- To nie jest sytuacja taka jak np. ze skręceniem kostki, że po dwóch tygodniach wracasz. Takie kłopoty, jakich doświadcza teraz "Kuraś", pojawiają się nagle po wielu latach grania. Dla mnie kluczowe jest teraz jego zdrowie. Pod kątem naszych przygotowań musi być fizycznie sprawny i mam nadzieję, że będzie - zaznaczył Serb.

Z problemami zdrowotnymi zmaga się także Norbert Huber. W jego przypadku również trwa walka z czasem przed mistrzostwami świata, ponieważ wymagana operacja przegrody nosowej stale się opóźnia. Grbić ma jednak nadzieję, że talent obu utytułowanych siatkarzy pomoże im szybko wrócić do wymaganej formy.

- Liczę na ich talent, dzięki któremu uda się im wrócić do formy tak szybko, jak to tylko możliwe. W przypadku obu możemy mówić o grze na zwłokę. Musimy czekać, by zrozumieć sytuację i to, w jakim kierunku ona się rozwinie - podsumował trudną sytuację trener reprezentacji Polski.

Przypomnijmy, że polscy siatkarze rozpoczną mistrzostwa świata na Filipinach 13 września od meczu z Rumunią. Później zagrają jeszcze w fazie grupowej z Katarem i Holandią.