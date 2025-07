Ważna decyzja Nikoli Grbicia! Trener reprezentacji Polski zdecydowanie o zmianach w kadrze

Żona Bartosza Kurka szczerze ws. małżeństwa. „Nie była to łatwa decyzja”

Sebastian Świderski ocenia pracę trenerów reprezentacji. „Nie możemy dopuścić do zapaści”

Reprezentacja Polski bardzo dobrze spisywała się w rozgrywkach Ligi Narodów, ponieważ na osiem rozegranych meczów zdołali wygrać aż sześć. Warto zaznaczyć, że Nikola Grbić nie dysponował na oba tygodnie rozgrywek najmocniejszym składem i mocno eksperymentował.

Dwóch zwycięzców w kadrze Grbicia

Serbski szkoleniowiec w rozmowie z "WP Sportowe Fakty" przyznał, którzy z zawodników spisali się najlepiej w dwóch pierwszych turniejach.

- Definitywnie, Kuba i Maksymilian Granieczny spisali się najlepiej, choć nie chcę mówić, że inni zawodnicy nie zagrali dobrze. Ta dwójka na pewno zostanie z nami na trzeci turniej Ligi Narodów i będzie w grupie przygotowującej się do mistrzostw świata - rzucił trener reprezentacji Polski.

Nikola Grbić jasno o kolejnych wyborach! Wiadomo, kto powalczy o mistrzostwa świata

Grbić został zapytany, kiedy kibice mogą liczyć na odkrycie wszystkich kart na zbliżające się mistrzostwa świata. Serbski trener podał szczegóły.

- Już niedługo w kadrze zostanie 18 zawodników. Daniel Popiela, Antoni Kwasigroch, Michał Gierżot, Kuba Hawryluk, Aliaksiej Nasewicz, Kajetan Kubicki, być może Jordan Zaleszczyk będą przygotowywali się do Uniwersjady. Z tego powodu, że jesteśmy gospodarzem ostatniego turnieju Ligi Narodów, do Gdańska pojedzie cała osiemnastka i będziemy rotować między meczami. Później ta grupa będzie przygotowywać się do mistrzostw świata i z niej wybiorę czternastkę, która poleci na Filipiny - powiedział Grbić.

12 lipca "biało-czerwoni" rozegrają towarzyskie spotkanie z Iranem. Mecz odbędzie się w olsztyńskiej hali "Urania". Cztery dni później siatkarze Grbicia ponownie zmierzą się z Iranem, jednak będzie to już spotkanie w ramach Ligi Narodów.