Tomasz Fornal nie mógł przejść obok tego obojętnie. Siatkarz w mgnieniu oka zaczął szukać właściciela

Siatkarscy kibice w ostatnich dniach mieli wiele powodów do radości. Podopieczni Nikoli Grbicia, mimo, że w USA nie wstawili się w pierwszym składzie to pokazali się z bardzo dobrej strony. Najbardziej wszyscy się rozpływali nad grą Jakuba Nowaka i Maksymiliana Graniecznego, którzy dopiero debiutują w seniorskiej drużynie na tak dużym turnieju.

Dwie porażki reprezentacji Polski

Polacy w rozgrywkach Ligi Narodów rozegrali już 8 meczów. W pierwszych czterech, które miały miejsce w Chinach "biało-czerwoni" zanotowali komplet punktów. W Chicago ekipa pod wodzą Grbicia uległa w dwóch spotkaniach z: Włochami i Brazylią, jednak w obu starcia Polacy zaprezentowali się z bardzo dobrej strony przeciwko zespołom, które wyszli w swoich praktycznie najmocniejszych składach.

Wielka zapowiedź Nikoli Grbicia przed meczami w Polsce. Ważne zmiany

Wszystko wskazuje na to, że Grbić podejmie radykalne zmiany w składzie na następne mecze Polaków w Lidze Narodów.

- Zmienię wielu zawodników, ponieważ spora część drużyny trenuje w Polsce. Więc teraz połączymy grupy. Nie powiem, że zaczynamy od zera, ale będziemy musieli odzyskać albo stworzyć na nowo zgranie między siatkarzami. Dwóch podstawowych rozgrywających nie ma z nami w tym roku. Trzeba „znaleźć” piłkę, rytm, lepiej się poznać. To świetnie, że mamy teraz na to dwa tygodnie, może nie pełne, ale myślę, że to wystarczy, abyśmy byli w lepszej formie i dali szansę tym, którzy od teraz, praktycznie do końca mistrzostw świata, będą grać razem – podsumował Grbić.

Tomasz Fornal jest jednym z podstawowych siatkarzy w kadrze serbskiego szkoleniowca. 27-latek przebywa w Spale, gdzie trenuje z pozostałymi reprezentantami Polski. Zawodnik często udostępnia w mediach społecznościowych relacje z pobytu na zgrupowaniu. Tym razem nagrał film, na którym szukał właściciela psa. "Nie zgubił ktoś pieska w Spale? Jak coś jest w COSie - 3 piętro" - napisał Fornal.