Przed ostatnią serią meczów fazy zasadniczej LN Brazylia prowadzi z bilansem 7–1, a Polacy zajmują drugą lokatę, mając 6 zwycięstw w 8 spotkaniach. Jedyne dwie porażki podopieczni Grbicia ponieśli właśnie na ostatnim turnieju w USA, z rąk Włochów (2:3) i Brazylijczyków (1:3). W obu starciach Biało-Czerwoni zresztą wcale nie byli daleko od pokuszenia się o wygraną. Przeciwko Italii decydowała jedna, dwie piłki w piątej partii, a z Brazylią o mało nie doprowadziliśmy do tie-breaka w czwartym secie, którego końcówka była walką punkt za punkt. Brazylijczycy wygrali wszystkie swoje potyczki w Chicago i tym samym wskoczyli na pozycję liderów Ligi Narodów.

Artur Szalpuk o atmosferze w kadrze Nikoli Grbicia przed Ligą Narodów

Kilku naszych siatkarzy wypadło w meczu z Brazylijczykami znakomicie – świetnie poczynali sobie obaj przyjmujący Kamil Semeniuk (17 pkt) i Artur Szalpuk (15 pkt). Świetnie wspomógł ich młody talent na środku Jakub Nowak, który mimo że wchodził z ławki, zaliczył 12 pkt, w tym aż 7 bloków punktowych!

– Graliśmy trudniejszy turniej niż poprzednio, mieliśmy dwóch bardzo wymagających przeciwników, Włochy i Brazylię w najmocniejszym składzie – skomentował Grbić. – Pierwszy i ostatni raz w Lidze Narodów zagraliśmy także trzy dni z rzędu. Dostałem wiele odpowiedzi, wiem więcej o zawodnikach i o tym, nad czym pracować. Mamy 10 dni, żeby potrenowali razem w grupą, która została w Spale.

– Wszystkie mecze to dla nich świetne doświadczenie. Niektórzy już je mają i potwierdzają to, co już wiem, a inni, którzy są nowi, przeżywają nowe sytuacje. Myślę, że każdy mecz daje im okazję do nauki, do zobaczenia, jak podchodzić do gry, jak się zachowywać, jak się skupić, jak nie tracić nadziei do ostatniej chwili. Uważam, że drugi turniej Ligi Narodów był cenną lekcją dla wielu graczy – dodał selekcjoner, który nie ukrywa, że będzie musiał podjąć wiele personalnych decyzji.

Grbić zapowiada zmiany w reprezentacji

Na ostatnie zmagania fazy podstawowej LN powinni bowiem wrócić do reprezentacji Polski podstawowi zawodnicy, który do tej pory trenowali w Spale. To oni mają stanowić trzon ekipy szykującej się do wrześniowych MŚ na Filipinach. Grbić potwierdza, że dokona zmian.

Zmienię wielu zawodników, ponieważ spora część drużyny trenuje w Polsce. Więc teraz połączymy grupy. Nie powiem, że zaczynamy od zera, ale będziemy musieli odzyskać albo stworzyć na nowo zgranie między siatkarzami. Dwóch podstawowych rozgrywających nie ma z nami w tym roku. Trzeba „znaleźć” piłkę, rytm, lepiej się poznać. To świetnie, że mamy teraz na to dwa tygodnie, może nie pełne, ale myślę, że to wystarczy, abyśmy byli w lepszej formie i dali szansę tym, którzy od teraz, praktycznie do końca mistrzostw świata, będą grać razem – podsumował Grbić.

Ostatni turniej LN Biało-Czerwoni rozegrają w Gdańsku między 16 a 20 lipca. Zmierzą się kolejno z Iranem, Kubą, Bułgarią i Francją. Potem pojadą na finałowy turniej do Chin, bo to, że znajdą się w premiowanej awansem ósemce jest praktycznie przesądzone.