Kiedy kolejny mecz polskich siatkarzy? Terminarz Ligi Narodów: Z kim grają Polacy

Polacy po dwóch tygodniach w czołówce

Reprezentacja Polski rozpoczęła zmagania w siatkarskiej Lidze Narodów 11 czerwca, a pierwszymi rywalami "biało-czerwonych" była Holandia. Nikola Grbić, mimo że na turniej w Chinach nie zabrał najmocniejszych graczy to mógł cieszyć się ze zwycięstwa nad "Oranje" 3:0. W kolejnych starciach wicemistrzowie olimpijscy spisywali się równie dobrze, ponieważ pokonali na swojej drodze: Japonię (3:1), Turcję (3:0) oraz Serbię (3:0).

Ciężkie mecze w Chicago

W drugim tygodniu Polacy nie mieli łatwego zadania, a już w pierwszym pojedynku z Włochami musieli przełknąć gorycz porażki po pięciosetowym boju. W dwóch kolejnych dniach to "biało-czerwoni" triumfowali z: Kanadą (3:2) i USA (3:0).

Reprezentacja Polski przegrywa z Brazylią 1:3 na zakończenie drugiego tygodnia #VNL2025
Brazylia-Polska 3️⃣:1️⃣(25-21; 25-21; 21-25; 28-26)

Ostatni mecz w Chicago. Kiedy następny mecz Polaków?

Niestety Polacy zakończyli zmagania w USA porażką z Brazylią. Choć "biało-czerwoni" walczyli do samego końca to musieli uznać wyższość rywali po czterech setach. Mimo to, wicemistrzowie olimpijscy zajmują drugą pozycję w tabeli rundy zasadniczej Ligi Narodów ze stratą dwóch punktów do liderów - "Canarinhos" i przewagą trzech oczek nad Japonią.

Terminarz reprezentacji Polski. Kiedy następne mecze "biało-czerwonych"?

Na ekipę Grbicia czeka tydzień przerwy i kolejną walkę rozpoczną 16 lipca. Oto terminarz i drużyny, z którymi zmierzą się Polacy: