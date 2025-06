Spis treści

Probierz rozpętał burzę

Po przegranym 1:2 meczu z Finlandią w eliminacjach do mistrzostw świata z posadą selekcjonera pożegnał się Michał Probierz. Jego decyzja była pokłosiem nie tylko wyniku sportowego, ale także konfliktu z kapitanem Robertem Lewandowskim, któremu wcześniej trener odebrał opaskę. W następstwie tej decyzji Lewy zrezygnował z występów w kadrze, gdy będzie ją prowadził Probierz. Teraz prezes PZPN, Cezary Kulesza, stoi przed zadaniem znalezienia nowego szkoleniowca, który ugasi pożar w drużynie narodowej. Oceny obecnej sytuacji w kadrze podjął się ostatnio Jerzy Dudek. Legendarny bramkarz w rozmowie z nami nie ukrywał, że problem jest złożony.

Dudek: Potrzebujemy charakternego trenera

Zdaniem Dudka, kluczem do uzdrowienia sytuacji jest zatrudnienie szkoleniowca z charyzmą, który będzie potrafił na nowo scalić rozbitą szatnię. Jak podkreśla, nie zawsze indywidualne umiejętności piłkarzy są najważniejsze.

– Trener reprezentacji to jest selekcjoner. Musi bardzo dobrze selekcjonować zawodników, nie zawsze najlepszych, ale takich, którzy są w stanie stworzyć bardzo dobrą drużynę, być jednością na boisku i poza nim. Nie może być takiej sytuacji: „dobrze, że krytykują mojego kolegę, a nie mnie” – analizował Jerzy Dudek w niedawnej rozmowie z Super Expressem.

Reprezentacja Polski wciąż pozostaje bez selekcjonera, po tym jak z jej prowadzenia zrezygnował Michał Probierz. Były trener odszedł po konflikcie z Robertem Lewandowskim i porażce z Finlandią. W rozmowie z nami sytuację w kadrze oceniał Jerzy Dudek. Były bramkarz Biało-Czerwonych stawiał twardą diagnozę. Wskazał, jakiego trenera potrzebuje drużyna, aby wrócić na właściwe tory.

Kadrze brakuje jedności i charakteu

Były golkiper Liverpoolu i Realu Madryt uważał, że w drużynie brakuje ducha i wzajemnego wsparcia, co przekłada się na wyniki. Najlepiej to pokazał mecz z Finlandią w Helsinkach. Nawet zmiana kapitana nie podziałała mobilizująco na drużynę.

– Mam wrażenie, że czasami właśnie tak to wygląda w naszej reprezentacji, że brakuje tej jedności, tego charakteru - wyjaśniał Dudek w rozmowie z naszym portalem. - Potrzebny jest więc ktoś, kto ten charakter wyzwoli w zawodnikach, kto przywróci im pewność siebie i odpowie na pytanie, czy ten styl gry z trójką z tyłu stosowany przez Michała Probierza, jest najlepszy dla zespołu – dodał.

Brak czasu - największy wróg nowego trenera kadry

Dudek zwrócił również uwagę na największe wyzwanie, jakie stanie przed następcą Probierza – presję czasu. Eliminacje trwają, a margines błędu się wyczerpuje, skoro mamy walczyć o drugie miejsce w grupie. Nowy trener nie będzie miał komfortu przeprowadzania eksperymentów. We wrześniu dwa mecze: z Holandią i Finlandią, które jest kluczowe właśnie w kontekście walki o drugą pozycję, premiowaną grą w barażach.

– Na pewno najtrudniejsze będzie to, że nie ma w ogóle czasu - przekonywał Dudek. - Dlatego selekcjoner musi zacząć pracę już od pierwszego dnia. Musi usiąść ze sztabem i znaleźć sposób na to, jak w ogóle chcemy grać. Do tego trzeba rozmawiać indywidualnie z zawodnikami. Teraz są obozy, więc można pojeździć i porozmawiać z nimi, wyciągnąć odpowiednie wnioski. Trzeba zobaczyć jak wygląda ich nastawienie, w jakim systemie gry najlepiej się czują. Nie ma po prostu czasu na sparingi. To już jest za nami – podsumował.

