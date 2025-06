Spis treści

Sytuacja w reprezentacji Polski po ostatnich meczach jest daleka od idealnej. Trener Michał Probierz zrezygnował z prowadzenia drużyny narodowej po przegranej 1:2 z Finlandią w el. MŚ 2026. Jednak wpływ na jego decyzję miał konflikt z Robertem Lewandowskim, któremu zabrał opaskę kapitana. Po tym zdarzeniu Lewy zrezygnował z gry w kadrze, gdy trenerem będzie Probierz. Czy teraz, gdy nie ma tego szkoleniowca, a trwają poszukiwania nowego selekcjonera, Lewandowski wróci do reprezentacji?

Kluczowa deklaracja z PZPN ws. selekcjonera. Łukasz Wachowski powiedział to wprost

Dudek diagnozuje problem w kadrze. "Mały konflikt"

Zdaniem legendarnego bramkarza, kluczowe będzie wyjaśnienie wszelkich nieporozumień. Dudek uważa, że między Lewandowskim a resztą drużyny mogło dojść do zgrzytu, który wymaga bezpośredniej interwencji i szczerej rozmowy.

- Oczywiście musi dojść do konfrontacji - stwierdził wprost Jerzy Dudek w rozmowie z Super Expressem. - Musi dojść do rozmowy najlepszych zawodników zespołu, jak oni widzą sytuację, która się wywiązała z Lewandowskim. Trochę wyczuwalne jest coś takiego, jak mały konflikt. Być może jest to niezrozumieniem na linii Lewandowski - drużyna. Ale to jest absolutnie numer jeden do rozwiązania - powiedział.

Jerzy Dudek ma dość chaosu w kadrze. Wskazał, kto musi zostać selekcjonerem [ROZMOWA SE]

Reprezentacja Polski pozostaje bez selekcjonera. Czy do kadry wróci Robert Lewandowski, który zrezygnował z niej po tym, jak poprzedni trener Michał Probierz zabrał mu opaskę kapitana? Głos w tej sprawie zabrał Jerzy Dudek. Były bramkarz w rozmowie z nami podkreśla, że Polski nie stać na rezygnację z gwiazdy Barcelony.

"Nie stać nas na rezygnację z niego". Dudek o przyszłości Lewandowskiego

Były golkiper Liverpoolu i Realu Madryt podkreśla, że w obecnej sytuacji Polska nie może sobie pozwolić na rezygnację z zawodnika tej klasy. Zwłaszcza, że napastnik prezentuje znakomitą formę w barwach FC Barcelony. Problem, zdaniem Dudka, nie leży w samym zawodniku, a w sposobie, w jaki drużyna wykorzystuje jego potencjał.

- Pytanie, czy nas stać na to, żeby zrezygnować z takiego zawodnika jak Lewandowski, który jest po prostu w gazie, jeśli chodzi o Barcelonę - analizował Dudek na naszych łamach. - To nie jest jego problem, to nie jest problem trenera czy opaski, czy ma być kapitanem. Problemem jest to, jak wykorzystać ofensywny potencjał tej drużyny i Lewandowskiego, który musi mieć tyle sytuacji, aby swobodnie zdobywał bramki - dodał.

Oto najbardziej wpływowi ludzie w polskim futbolu! Znamy wyniki rankingu. Wielkie nazwiska za plecami prezesa PZPN

QUIZ: Ile wiesz o reprezentacji Polski? Pytanie 1 z 15 Na ilu mistrzostwach świata zagrała reprezentacja Polski 5 13 8 9 Następne pytanie

Lewandowski ma pomóc w awansie na mundial

Były reprezentant Polski zwraca uwagę, że brak skuteczności kapitana w ostatnich meczach kadry wynika z braku wsparcia ze strony kolegów. Jednocześnie kreśli scenariusz, który byłby idealnym zwieńczeniem kariery Lewandowskiego w narodowych barwach.

- Robert nie ma okazji, bo zespół mu ich nie kreuje - wyjaśniał Dudek. - To jest na pewno do rozwiązania. Ten problem trzeba rozwiązać, bo wydaje się, że nie tak powinien kończyć karierę najlepszy zawodnik ostatniego trzydziestolecia, w konflikcie z reprezentacją, w konflikcie pewnie też z własnym sumieniem. Robert ma pomóc w awansie do mistrzostw świata, który jest bardzo ważny dla PZPN-u, dla naszej piłki. Po prostu na mundialu w Ameryce zapewne zakończy swoją owocną karierę w reprezentacji. To byłby najlepszy scenariusz - podsumował.

Michał Probierz znów w reprezentacji Polski? Jerzy Dudek mówi, co musi się wydarzyć

Tomaszewski o wyborze selekcjonera. Kulesza i PZPN rozjechani! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.