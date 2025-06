Oto najbardziej wpływowi ludzie w polskim futbolu! Znamy wyniki rankingu. Wielkie nazwiska za plecami prezesa PZPN

Jerzy Dudek o mistrzostwie w golfie. Tak określił i ocenił skok do wody po triumfie [ROZMOWA SE]

Michał Probierz znów w reprezentacji Polski? Jerzy Dudek mówi, co musi się wydarzyć

Spis treści

Polskie środowisko piłkarskie po raz pierwszy doczekało się tak kompleksowego opracowania. Firma badawcza Pentagon Research wzięła pod lupę 500 osób, by na etapie finałowym wyłonić 25 najważniejszych postaci, które kształtują oblicze futbolu w naszym kraju. Wyniki ogłoszono podczas specjalnego spotkania z dziennikarzami w Warszawie, a samo badanie opierało się na głosach oddanych przez kluczowe osoby z branży w pięciu kategoriach tematycznych.

Cezary Kulesza jasno o murowanych kandydatach na selekcjonera. "Nie rozmawiałem z nimi"

Ranking najbardziej wpływowych w polskiej piłce. Kto znalazł się w czołówce?

Zwycięzcą całego rankingu został obecny prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej. Cezary Kulesza zebrał łącznie 458 punktów, co dało mu wyraźne zwycięstwo. Tuż za nim uplasował się prezes Legii Warszawa, Dariusz Mioduski, z wynikiem 420 głosów. Podium uzupełnił sekretarz generalny PZPN, Łukasz Wachowski, który zdobył 388 punktów.

W pierwszej dziesiątce zestawienia znalazło się wiele znanych i cenionych nazwisk, co pokazuje, jak szerokie i zróżnicowane jest spektrum wpływów w polskiej piłce.

Michał Probierz znów w reprezentacji Polski? Jerzy Dudek mówi, co musi się wydarzyć

Oto czołowa dziesiątka rankingu:

1. Cezary Kulesza - 458 pkt.

2. Dariusz Mioduski - 420 pkt.

3. Łukasz Wachowski - 388 pkt.

4. Marcin Animucki (prezes Ekstraklasy S.A.) - 375 pkt.

5. Sławomir Nitras (minister sportu i turystyki) - 372 pkt.

6. Zbigniew Boniek (były prezes PZPN) - 359 pkt.

7. Szymon Marciniak (sędzia międzynarodowy) - 359 pkt.

8. Piotr Rutkowski (prezes Lecha Poznań) - 344 pkt.

9. Michał Probierz (były selekcjoner reprezentacji Polski) - 341 pkt.

10. Henryk Kula (wiceprezes PZPN ds. organizacyjno-finansowych) - 331 pkt.

Nicola Zalewski rozpycha się w Interze, odpali na dobre? Jacek Bąk wprost o klasie gwiazdy kadry

Zaskoczenia w kategoriach. Nie tylko Kulesza na szczycie

Choć w klasyfikacji generalnej triumfował Cezary Kulesza, analiza poszczególnych kategorii pokazuje bardziej zniuansowany obraz. Prezes PZPN zdeklasował rywali w kategorii "wpływ na polską piłkę nożną", jako jedyny przekraczając barierę 100 punktów (110).

Jednak w pozostałych obszarach zwyciężali inni. W kategorii "pozycja międzynarodowa" minimalnie najlepszy okazał się Dariusz Mioduski (96 pkt), który wyprzedził Zbigniewa Bońka (95 pkt) i Szymona Marciniaka (94 pkt). Z kolei za najbardziej wpływowego na "opinię publiczną" uznano Zbigniewa Bońka (96 pkt). Podium w tej kategorii uzupełnili Kulesza (92 pkt) i dyrektor ds. sportu w Telewizji Polsat, Marian Kmita (86 pkt).

W kategorii "siła społeczna instytucji/organizacji" ponownie wygrał Cezary Kulesza (103 pkt), pokonując swojego bliskiego współpracownika Łukasza Wachowskiego (97 pkt). Co ciekawe, na trzecim miejscu znalazł się minister Sławomir Nitras (96 pkt), który z kolei zwyciężył w ostatniej kategorii – "wpływ na władze lokalne i centralne", zdobywając aż 104 punkty.

Polka błyszczała w barwach Barcelony! Zostanie gwiazdą EURO? Oto, co wyznała

Prezes PZPN komentuje wyniki. "W piłce jest jak w kalejdoskopie"

Cezary Kulesza, odbierając wyróżnienie, podkreślił, że traktuje je jako nagrodę dla całej federacji. Zwrócił uwagę na dynamiczny charakter świata futbolu, który może wpłynąć na wyniki przyszłych edycji rankingu.

- Jeżeli taki ranking będzie prowadzony co roku, to będzie to bardziej dokładne. Jest wiele takich osób. W piłce nożnej jest jak w kalejdoskopie. Za kilka miesięcy wszystko się może zmienić - podsumował prezes.

Warto dodać, że już 30 czerwca odbędą się wybory na prezesa PZPN. Wszystko wskazuje na to, że Cezary Kulesza, będący jedynym kandydatem, utrzyma stanowisko na kolejną kadencję.

Wywiad z Cezarym Kuleszą o selekcjonerze nagle przerwany. „Jakaś kultura musi obowiązywać”https://sport.se.pl/pilka-nozna/reprezentacja-polski/wywiad-z-cezarym-kulesza-o-selekcjonerze-nagle-przerwany-jakas-kultura-musi-obowiazywac-aa-t5w6-R79g-SXrA.html

Firma badawcza Pentagon Research opublikowała pierwszy w historii ranking 25 najbardziej wpływowych ludzi w polskim futbolu. Na czele zestawienia znalazł się prezes PZPN Cezary Kulesza, który wyprzedził m.in. Dariusza Mioduskiego i Zbigniewa Bońka. Kto jeszcze znalazł się w ścisłej czołówce i kto dominował w poszczególnych kategoriach?

QUIZ: Ile wiesz o reprezentacji Polski? Pytanie 1 z 15 Na ilu mistrzostwach świata zagrała reprezentacja Polski 5 13 8 9 Następne pytanie

Sonda Kto powinien zostać nowym trenerem reprezentacji Polski? Adam Nawałka Jerzy Brzęczek Łukasz Piszczek Jacek Magiera Jan Urban Trener zagraniczny Inny polski trener

JAN TOMASZEWSKI: Kadra przerosła Michała Probierza Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.